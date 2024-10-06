2 місяці Курської операції. Як Україна обхитрила команду Путіна

Полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов звертає увагу на те, що уже два місяці Сили оборони України контролюють частину російської території у Курській області.

Україна була вимушена розпочати Курську операцію

Як вважає полковник запасу, прорив українських воїнів на Курщину — превентивний удар, який Україні вдалося завдати, передбачаючи, що росіяни після повторного вторгнення в Харківську область у травні 2024 року спробують захопити Сумську та Чернігівську.

Владислав Селезньов також звернув увагу на те, що Курська операція була своєрідною інформаційною грою, під час якої ЗСУ змогли обхитрити Путіна та все російське командування.

Українським воїнам вдалося передислокувати значні сили і засоби в Сумську область під приводом зміцнення оборони.

Генштаб ЗС РФ потрапив у пастку, втративши пильність і розуміння ситуації, — наголосив Селезньов. Поширити

Ба більше, сам факт того, що українські воїни досі утримують російську територію, розкриває тотальну брехню російської пропаганди і чиновників.

На цьому тлі усі зрозуміли, що армія РФ обладнала потужні інженерні фортифікації на своїй землі, але вони не спрацювали.

Спростовується маячня російських чиновників про виділення колосальних ресурсів на прикордонні фортифікації. Але можливий і інший варіант — українські війська знайшли ключ до злому оборони, — зазначає полковник запасу. Поширити

Як у НАТО коментують Курську операцію

На розвиток подій нещодавно відреагував очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Він звернув увагу на те, що Курська операція — це чудовий приклад потужного контрнаступу, який провели Сили оборони України.

Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ, — наголосив топвійськовий НАТО. Поширити

Як зазначив Бауер, якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему.