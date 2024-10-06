Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео

ГУР
Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео
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Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Главные тезисы

  • Бойцы ГУР МО Украины успешно обнаружили и уничтожили российский комплекс Оса, стоимостью 10 миллионов долларов.
  • Разведчики использовали fpv-дрон для уничтожения ЗРК, что продемонстрировало эффективность и дешевизну такой операции.
  • Комплекс Оса предназначен для прикрытия военных подразделений в боевых действиях и вооружен более чем 400 единицами в РФ.
  • Украинская армия сообщила о значительных потерях сил и техники за сутки, включая уничтожение танков, бронированных машин, самолетов, кораблей и другой военной техники противника.
  • Участие бойцов ГУР в уничтожении комплекса Оса является частью оборонительных действий в ходе вооруженного конфликта, показывая готовность и эффективность украинских военных.

Разведчики сожгли российскую "Осу" за 10 млн долл

Как сообщили в ГУР, стоимость вражеского автоматизированного ЗРК — 10 миллионов долларов.

Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" — несколько сотен долларов. Уроки интересной математики будут продолжаться! — говорится в публикации.

Напомним, комплекс "Оса" всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами. На вооружении РФ находятся более 400 машин

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8919 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 17679 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 19092 (+55) ед;

  • РСЗО — 1216 ед.;

  • средства ПВО — 970 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16578 (+49) ед;

  • крылатые ракеты — 2613 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26006 (+101) ед;

  • специальная техника — 3363 (+19) ед.

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