Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео

Разведчики сожгли российскую "Осу" за 10 млн долл

Как сообщили в ГУР, стоимость вражеского автоматизированного ЗРК — 10 миллионов долларов.

Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" — несколько сотен долларов. Уроки интересной математики будут продолжаться! — говорится в публикации. Поделиться

Напомним, комплекс "Оса" всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами. На вооружении РФ находятся более 400 машин

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено: