Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Главные тезисы
- Бойцы ГУР МО Украины успешно обнаружили и уничтожили российский комплекс Оса, стоимостью 10 миллионов долларов.
- Разведчики использовали fpv-дрон для уничтожения ЗРК, что продемонстрировало эффективность и дешевизну такой операции.
- Комплекс Оса предназначен для прикрытия военных подразделений в боевых действиях и вооружен более чем 400 единицами в РФ.
- Украинская армия сообщила о значительных потерях сил и техники за сутки, включая уничтожение танков, бронированных машин, самолетов, кораблей и другой военной техники противника.
- Участие бойцов ГУР в уничтожении комплекса Оса является частью оборонительных действий в ходе вооруженного конфликта, показывая готовность и эффективность украинских военных.
Разведчики сожгли российскую "Осу" за 10 млн долл
Как сообщили в ГУР, стоимость вражеского автоматизированного ЗРК — 10 миллионов долларов.
Напомним, комплекс "Оса" всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами. На вооружении РФ находятся более 400 машин
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8919 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 17679 (+21) ед;
артиллерийских систем — 19092 (+55) ед;
РСЗО — 1216 ед.;
средства ПВО — 970 ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16578 (+49) ед;
крылатые ракеты — 2613 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 26006 (+101) ед;
специальная техника — 3363 (+19) ед.
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