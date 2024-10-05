Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор" за 20 млн долл

Российские оккупанты за сутки 4 октября потеряли на Юге Украины более сотни солдат и мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор"

На юге подразделения ВСУ уничтожили десятки единиц вооружения и техники оккупантов.

Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, в сутки враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники.

Среди них:

18 единиц автомобильной и бронированной техники,

три БпЛА,

четыре пушки,

две станции РЭБ.

16 БпЛА типа Shahed 136\137

Поражены два блиндажа, четыре наблюдательных пункта и место хранения боеприпасов.

Отмечается, что среди потерь противника — мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор", являющийся всепогодным автономным мобильным средством, имеет высокую проходимость и повышенную огневую мощь. Согласно открытым источникам, стоимость такой установки составляет более 20 млн дол.

Кроме того, за сутки потери личного состава противника составляли 107 человек (убиты и ранены). Поделиться

В сообщении также говорится, что за это время зафиксированы четыре попытки штурма врага на Ореховском направлении (Запорожье).

Речь идет, что на юге оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА разных типов, ведут аэроразведку.

В частности, за вчера враг применил 301 FPV-дрон, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 429 осколочных боеприпасов.

ЗРК "Тор": что известно

"Тор" - российский ЗРК малой дальности для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система предназначена для прикрытия военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб. Поделиться

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует указанное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".