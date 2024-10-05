Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор" за 20 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор" за 20 млн долл

Силы обороны Юга Украины
ЗРК "Тор"
Читати українською

Российские оккупанты за сутки 4 октября потеряли на Юге Украины более сотни солдат и мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Главные тезисы

  • Силы обороны Юга Украины уничтожили российский ЗРК "Тор" и десятки единиц вооружения и техники оккупантов, вызвав значительные потери у противника.
  • Мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор" имеет высокий уровень проходимости и повышенную огневую мощь, а его стоимость превышает 20 млн дол.
  • Противник потерял 28 единиц вооружения и военной техники, включая блиндажи, наблюдательные пункты, автомобильную и бронированную технику, пушки и станции РЭБ.

Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор"

На юге подразделения ВСУ уничтожили десятки единиц вооружения и техники оккупантов.

Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, в сутки враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники.

Среди них:

  • 18 единиц автомобильной и бронированной техники,

  • три БпЛА,

  • четыре пушки,

  • две станции РЭБ.

  • 16 БпЛА типа Shahed 136\137

Поражены два блиндажа, четыре наблюдательных пункта и место хранения боеприпасов.

Отмечается, что среди потерь противника — мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор", являющийся всепогодным автономным мобильным средством, имеет высокую проходимость и повышенную огневую мощь. Согласно открытым источникам, стоимость такой установки составляет более 20 млн дол.

Кроме того, за сутки потери личного состава противника составляли 107 человек (убиты и ранены).

В сообщении также говорится, что за это время зафиксированы четыре попытки штурма врага на Ореховском направлении (Запорожье).

Речь идет, что на юге оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА разных типов, ведут аэроразведку.

В частности, за вчера враг применил 301 FPV-дрон, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 429 осколочных боеприпасов.

ЗРК "Тор": что известно

"Тор" - российский ЗРК малой дальности для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система предназначена для прикрытия военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, авиабомб.

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует указанное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ безуспешно атакует в районе Крынок ― Силы обороны юга
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Юга отразили 6 атак армии РФ на левобережье Херсонщины
Силы обороны Юга Украины
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Юга отрицают поражение десантного корабля РФ в Азовском море
Десантный корабль РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?