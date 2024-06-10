По словам спикера Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, информация издания Sky News о поражении украинскими военными десантного корабля оккупационной армии РФ типа "Рапучая" в Азовском море 8 июня не подтверждается.
Главные тезисы
- Силы обороны Юга Украины отрицают факт поражения десантного корабля РФ в Азовском море, не подтверждая информацию издания Sky News.
- Навигация в Азовском море затруднена из-за небольших глубин, что способствует смешиванию военных кораблей противника с гражданскими судами.
- Российские захватчики используют гражданский флот для прикрытия военных единиц в Азовском море, делая контроль в регионе сложным.
- Украинские военные сообщают о присутствии российских кораблей проекта 'Буян-М' в Азовском море, стремясь укрепить свои позиции в регионе.
- Согласно представителю Сил обороны Юга, российские корабли проводят обучение в Азовском море, ожидая прикрытия со стороны Керченского канала, что затрудняет работу украинских дронов.
Силы обороны Юга не подтверждают поражение десантного корабля РФ в Азовском море
Журналисты издания со ссылкой на неназванных украинских чиновников заявляли, что украинские военные нанесли скоординированный удар по десантному кораблю Черноморского флота вечером 8 июня.
По словам анонимного представителя Сил обороны, судно недавно переместилось в Азовское море из Черного моря.
Плетенчук подчеркнул, что в Азовском море сейчас находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля врага, в частности, проекта "Буян-М".
Что делают корабли армии РФ в Черном море
Плетенчук отметил, что в акватории Черного моря российские оккупанты сейчас используют подводные лодки, которые меняют друг друга.
В целом в Азово-Черноморском регионе у россиян четыре субмарина, из которых три являются носителями крылатых ракет, но в акваторию выходят периодически только две.
Спикер Сил обороны Юга также добавил, что в Азовском море российские корабли чувствуют себя спокойнее и поэтому решили провести обучение именно там.
По его словам, побережье Азовского моря остается оккупированным страной-агрессоркой, а вражеские корабли могут находиться под защитой береговой охраны.
По его словам, из-за этого военные корабли противника смешиваются там с гражданскими судами.
Это стало, в том числе практикой русских захватчиков, использующих гражданский флот для прикрытия военных единиц.
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