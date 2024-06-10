Силы обороны Юга отрицают поражение десантного корабля РФ в Азовском море
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Юга отрицают поражение десантного корабля РФ в Азовском море

Десантный корабль РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, информация издания Sky News о поражении украинскими военными десантного корабля оккупационной армии РФ типа "Рапучая" в Азовском море 8 июня не подтверждается.

Главные тезисы

  • Силы обороны Юга Украины отрицают факт поражения десантного корабля РФ в Азовском море, не подтверждая информацию издания Sky News.
  • Навигация в Азовском море затруднена из-за небольших глубин, что способствует смешиванию военных кораблей противника с гражданскими судами.
  • Российские захватчики используют гражданский флот для прикрытия военных единиц в Азовском море, делая контроль в регионе сложным.
  • Украинские военные сообщают о присутствии российских кораблей проекта 'Буян-М' в Азовском море, стремясь укрепить свои позиции в регионе.
  • Согласно представителю Сил обороны Юга, российские корабли проводят обучение в Азовском море, ожидая прикрытия со стороны Керченского канала, что затрудняет работу украинских дронов.

Силы обороны Юга не подтверждают поражение десантного корабля РФ в Азовском море

Журналисты издания со ссылкой на неназванных украинских чиновников заявляли, что украинские военные нанесли скоординированный удар по десантному кораблю Черноморского флота вечером 8 июня.

По словам анонимного представителя Сил обороны, судно недавно переместилось в Азовское море из Черного моря.

К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего, - отметил в ответ на это представитель Сил обороны Юга.

Плетенчук подчеркнул, что в Азовском море сейчас находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля врага, в частности, проекта "Буян-М".

Что делают корабли армии РФ в Черном море

Плетенчук отметил, что в акватории Черного моря российские оккупанты сейчас используют подводные лодки, которые меняют друг друга.

В целом в Азово-Черноморском регионе у россиян четыре субмарина, из которых три являются носителями крылатых ракет, но в акваторию выходят периодически только две.

Спикер Сил обороны Юга также добавил, что в Азовском море российские корабли чувствуют себя спокойнее и поэтому решили провести обучение именно там.

Рассчитывают, вероятно, что их прикроет Керченский канал, и это должно усложнить работу украинских дронов. Конечно, они пытаются строить эти сооружения в виде барж, боновых заграждений, чтобы сузить проход, - отметил Плетенчук.

По его словам, побережье Азовского моря остается оккупированным страной-агрессоркой, а вражеские корабли могут находиться под защитой береговой охраны.

Мариуполь, Бердянск, к сожалению, находятся на временно оккупированной территории. Потому они считают, что там безопаснее, чем в Черном море. Но надо отметить такую важную деталь – навигация в Азовском море не так проста – там небольшие глубины и рекомендованных путей не так много, – подчеркнул Плетенчук.

По его словам, из-за этого военные корабли противника смешиваются там с гражданскими судами.

Это стало, в том числе практикой русских захватчиков, использующих гражданский флот для прикрытия военных единиц.

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