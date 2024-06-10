Сили оборони Півдня заперечили ураження десантного корабля РФ в Азовському морі
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони Півдня заперечили ураження десантного корабля РФ в Азовському морі

Десантний корабель РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука, інформація видання Sky News про ураження українськими військовими десантного корабля окупаційної армї РФ типу "Ропуча" в Азовському морі 8 червня не має підтвердження.

Головні тези:

  • Сили оборони Півдня України заявляють, що інформація про ураження десантного корабля РФ в Азовському морі не має підтвердження.
  • Українські військові не підтверджують проведення скоординованого удару по десантному кораблю Чорноморського флоту.
  • В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі використовуються для проведення навчань та можуть перебувати під захистом берегової охорони.
  • Навігація в Азовському морі ускладнена через невеликі глибини та обмежену кількість рекомендованих шляхів, що сприяє змішуванню військових кораблів противника з цивільними суднами.
  • Російські загарбники використовують цивільний флот для прикриття військових одиниць в Азовському морі, що ускладнює контроль над ситуацією в регіоні.

Сили оборони Півдня не підтверджують ураження десантного корабля РФ в Азовському морі

Журналісти видання із посиланням на неназваних українських посадовців заявляли, що українській військові завдали скоординованого удару по десантному кораблю Чорноморського флоту ввечері 8 червня.

За словами анонімного представника Сил оборони, судно нещодавно перемістилося в Азовське море з Чорного моря.

На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, — зазначив у відповідь на це речник Сил оборони Півдня.

Плетенчук підкреслив, що в Азовському морі наразі перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі ворога, зокрема, проекту "Буян-М".

Що роблять кораблі армії РФ в Чорному морі

Плетенчук зазначив, що в акваторії Чорного моря російські окупанти наразі використовують підводні човни, які міняють одне одного.

Загалом в Азово-Чорноморському регіоні росіяни мають чотири субмарини, з яких три є носіями крилатих ракет, але в акваторію виходять періодично тільки дві.

Речник Сил оборони Півдня також додав, що в Азовському морі російські кораблі почувають себе спокійніше і тому вирішили провести навчання саме там.

Розраховують, імовірно, що їх прикриє Керченський канал, та це має ускладнити роботу українських дронів. Звісно, вони там намагаються будувати ці споруди у вигляді барж, бонових загороджень, щоб звузити прохід, — зазначив Плетенчук.

За його словами, наразі узбережжя Азовського моря залишається окупованим країною-агресоркою, а ворожі кораблі можуть перебувати під захистом берегової охорони.

Маріуполь, Бердянськ…, на жаль, знаходяться на тимчасово окупованій території. Тому вони вважають, що там безпечніше, ніж у Чорному морі. Але треба зазначити таку важливу деталь — навігація в Азовському морі не така проста — там невеликі глибини та рекомендованих шляхів не так багато, — підкреслив Плетенчук.

За його словами, через це військові кораблі противника змішуються там з цивільними суднами.

Це стало, в тому числі практикою російських загарбників, які використовують цивільний флот для прикриття військових одиниць.

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