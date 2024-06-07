Силы обороны Юга отразили 6 атак армии РФ на левобережье Херсонщины

Силы обороны Украины отразили девять вражеских штурмов на Ореховском направлении и еще шесть — в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Силы обороны Юга отразили все атаки российской армии на Крынки

По состоянию на 13:50 7 мая враг совершил 6 атак на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом Силы обороны юга Украины сообщили в Телеграмм.

На Ореховском направлении оккупанты совершили девять штурмов. Удачи не имели. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил шесть безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Поделиться

Украинские бойцы продолжают проводить комплексные мероприятия по удержанию позиций.

Ночью враг в очередной раз совершил атаку дронами-камикадзе типа Shahed131/136. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона в небе над Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской областями и Запорожьем. Поделиться

В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Одесской области повреждены газопровод и гражданский автомобиль.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 217 разведывательных БПЛА.

ВСУ бьют по местам дислокации армии РФ

Силы обороны юга Украины в течение 2 июня уничтожили 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники армии РФ.

Силы обороны Юга наносят огненное поражение по местам дислокации армии РФ, огненным позициям и тылам врага, сообщили в оперативном командовании «Юг» 2 июня.

За прошедшие сутки уничтожены три полевых пункта боеснабжения и три блиндажа,

Также было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек в течение суток.

Враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них: