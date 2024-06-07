Силы обороны Юга отразили 6 атак армии РФ на левобережье Херсонщины

Силы обороны Украины отразили девять вражеских штурмов на Ореховском направлении и еще шесть — в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили девять вражеских штурмов на Ореховском направлении и шесть в районе Крынок на левом берегу Днепра.
- Противовоздушная оборона уничтожила 22 дрона типа Shahed131/136, совершавших атаки над несколькими областями Украины.
- В операционной зоне зафиксирован пролет 217 разведывательных БПЛА, свидетельствуя об интенсивной аэроразведке со стороны армии РФ.
- Силы обороны Юга успешно наносят удары по местам дислокации армии РФ, уничтожив 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и техники.
- Украинские бойцы продолжают проводить комплексные меры по удержанию позиций, реагируя на атаки вражеских сил.
Силы обороны Юга отразили все атаки российской армии на Крынки
По состоянию на 13:50 7 мая враг совершил 6 атак на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра на временно оккупированной Херсонщине.
Об этом Силы обороны юга Украины сообщили в Телеграмм.
Украинские бойцы продолжают проводить комплексные мероприятия по удержанию позиций.
В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе в Одесской области повреждены газопровод и гражданский автомобиль.
Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 217 разведывательных БПЛА.
ВСУ бьют по местам дислокации армии РФ
Силы обороны юга Украины в течение 2 июня уничтожили 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники армии РФ.
Силы обороны Юга наносят огненное поражение по местам дислокации армии РФ, огненным позициям и тылам врага, сообщили в оперативном командовании «Юг» 2 июня.
За прошедшие сутки уничтожены три полевых пункта боеснабжения и три блиндажа,
Также было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек в течение суток.
Враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:
4 пушки;
9 единиц автобронетехники;
1 мотоцикл.
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