Силы обороны юга Украины тестируют автономный дрон-разминировщик ST1

ST1 является автономным дроном для поиска мин с катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер.
В ВСУ тестируют автономный дрон-разминировщик
Военные тестируют украинский автономный дрон-разминировщик ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины.
Об этом сообщают в Telegram Силы обороны юга Украины.
По данным сил обороны, ST1 является автономным дроном для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.
Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.
В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.
Производство дронов в Украине.
На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот Армии дронов.
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