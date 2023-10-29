Силы обороны юга Украины тестируют автономный дрон-разминировщик ST1

ST1 является автономным дроном для поиска мин с катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер.

В ВСУ тестируют автономный дрон-разминировщик

Военные тестируют украинский автономный дрон-разминировщик ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины.

Об этом сообщают в Telegram Силы обороны юга Украины.

По данным сил обороны, ST1 является автономным дроном для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.

Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины, – подчеркнули военные. Поделиться

Производство дронов в Украине.

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Передали 1 500+ украинских FPV-дронов Shrike на Донецкое направление. Поделиться

Беспилотники закуплены за счет государственной программы "Армия дронов". Коптеры помогут нашим воинам держать оборону и эффективно поражать позиции и технику россиян. Поделиться

Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот Армии дронов.