Сили оборони півдня України тестують автономний дрон-розміновувач ST1
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Сили оборони півдня України тестують автономний дрон-розміновувач ST1

Сили оборони півдня України
Дрон ST1

ST1 є автономним дроном для пошуку мін з котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту дрона присутній потужний мікрокомп’ютер.

У ЗСУ тестують автономний дрон-розміновувач

Військові тестують український автономний дрон-розміновувач ST1, який допомагає саперам очищувати від вибухівки території України.

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня України.

За даними Сил оборони, ST1 автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті.

Також на борту дрона присутній потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину.

Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни, – наголосили військові.

Виробництво дронів в Україні

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передали 1 500+ українських FPV-дронів Shrike на Донецький напрямок.

Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян.

Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.

Далі – тільки більше українських безпілотників на фронті. Не зупиняємося, – зазначив міністр.

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