Сили оборони Півдня відбили 6 атак армії РФ на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони України відбили дев’ять ворожих штурмів на Оріхівському напрямку та ще шість — у районі Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Головні тези:
- Сили оборони Півдня відбили всі атаки російської армії на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- Ворог здійснив 6 атак на плацдарм ЗСУ на півдні України, однак атаки були успішно відбиті.
- Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій, реагуючи на атаки армії РФ.
- Протиповітряна оборона знищила 22 дрони типу Shahed131/136, що здійснювали атаки в небі над декількома областями України.
- У операційній зоні зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА, що свідчить про інтенсивну аеророзвідку з боку армії РФ.
Сили оборони Півдня відбили всі атаки російської армії на Кринки
Станом на 13.50 7 травня ворог здійснив 6 атак на плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій Херсонщині.
Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграм..
Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.
Внаслідок падіння уламків збитого дрону-камікадзе на Одещині пошкоджено газогін та цивільний автомобіль.
Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА.
ЗСУ б’ють по місцях дислокації армії РФ
Сили оборони півдня України протягом 2 червня знищили 38 окупантів та 14 одиниць озброєння й військової техніки армії РФ.
Сили оборони Півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації армії РФ, вогневих позиціях і тилах ворога, повідомили в оперативному командуванні «Південь» 2 червня.
Протягом минулої доби знищено три польові пункти боєпостачання та три бліндажі,
Також було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб протягом доби.
Ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
4 гармати;
9 одиниць авто-бронетехніки;
1 мотоцикл.
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