Сили оборони Півдня відбили 6 атак армії РФ на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони України відбили дев’ять ворожих штурмів на Оріхівському напрямку та ще шість — у районі Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Сили оборони Півдня відбили всі атаки російської армії на Кринки

Станом на 13.50 7 травня ворог здійснив 6 атак на плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграм..

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмів. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив шість безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Поширити

Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.

Вночі ворог вчергове здійснив атаку дронами-камікадзе типу Shahed131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 22 дрони в небі над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями та Запоріжжям. Поширити

Внаслідок падіння уламків збитого дрону-камікадзе на Одещині пошкоджено газогін та цивільний автомобіль.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА.

ЗСУ б’ють по місцях дислокації армії РФ

Сили оборони півдня України протягом 2 червня знищили 38 окупантів та 14 одиниць озброєння й військової техніки армії РФ.

Сили оборони Півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації армії РФ, вогневих позиціях і тилах ворога, повідомили в оперативному командуванні «Південь» 2 червня.

Протягом минулої доби знищено три польові пункти боєпостачання та три бліндажі,

Також було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб протягом доби.

Ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: