Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор" за 20 млн дол

Російські окупанти за добу 4 жовтня втратили на Півдні України понад сотню солдатів та потужний зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор"

На півдні підрозділи ЗСУ знищили десятки одиниць озброєння та техніки окупантів.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, за добу ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки.

Серед них:

18 одиниці автомобільної та броньованої техніки,

три БпЛА,

чотири гармати,

дві станції РЕБ.

16 БпЛА типу Shahed 136\137

Уражено два бліндажі, чотири спостережні пункти та місце зберігання боєприпасів.

Наголошується, що серед втрат противника — потужний зенітно-ракетний комплекс "Тор", що є всепогодним автономним мобільним засобом, має високу прохідність та підвищену вогневу міць. Згідно з відкритими джерелами, вартість такої установки становить понад 20 млн дол.

Крім того, впродовж доби втрати особового складу противника становили 107 осіб (вбиті та поранені). Поширити

У повідомленні також йдеться, що за цей час зафіксовано чотири спроби штурму ворога на Оріхівському напрямку (Запоріжжя).

Йдеться, що на півдні окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.

Зокрема за вчора ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.

ЗРК "Тор": що відомо

"Тор" — російський ЗРК малої дальності для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система призначена для прикриття військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних та крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб. Поширити

Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює зазначений повітряний простір і самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий".