Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор" за 20 млн дол

Російські окупанти за добу 4 жовтня втратили на Півдні України понад сотню солдатів та потужний зенітно-ракетний комплекс "Тор".
Головні тези:
- Сили оборони Півдня України знищили російський ЗРК “Тор” та десятки одиниць озброєння та техніки окупантів.
- Згідно з відкритими джерелами, вартість потужного зенітно-ракетного комплексу становить понад 20 млн дол.
- Протягом доби ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі два бліндажі та чотири спостережні пункти.
Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор"
На півдні підрозділи ЗСУ знищили десятки одиниць озброєння та техніки окупантів.
Як повідомили у Силах оборони Півдня України, за добу ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки.
Серед них:
18 одиниці автомобільної та броньованої техніки,
три БпЛА,
чотири гармати,
дві станції РЕБ.
16 БпЛА типу Shahed 136\137
Уражено два бліндажі, чотири спостережні пункти та місце зберігання боєприпасів.
Наголошується, що серед втрат противника — потужний зенітно-ракетний комплекс "Тор", що є всепогодним автономним мобільним засобом, має високу прохідність та підвищену вогневу міць. Згідно з відкритими джерелами, вартість такої установки становить понад 20 млн дол.
У повідомленні також йдеться, що за цей час зафіксовано чотири спроби штурму ворога на Оріхівському напрямку (Запоріжжя).
Йдеться, що на півдні окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.
Зокрема за вчора ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.
ЗРК "Тор": що відомо
"Тор" — російський ЗРК малої дальності для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює зазначений повітряний простір і самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий".
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