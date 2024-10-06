Бійці ГУР знищили російський комплекс "Оса" вартістю 10 млн дол — відео

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Головні тези:
- Воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Крила” виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс 'Оса' вартістю 10 млн доларів.
- Розвідники використали fpv-дрон для знищення “Оси”, який коштує кілька сотень доларів, порівняно з вартістю ворожого комплексу.
- Комплекс “Оса” призначений для прикриття сил і засобів дивізій у різних видах бойових дій та оснащений чотирма зенітними керованими ракетами.
- Сили оборони знищили значну кількість російської техніки за добу, включаючи танки, бронетехніку, артилерію, літаки, вертольоти та іншу військову техніку.
Розвідники спалили російську "Осу" за 10 млн дол
Як повідомили в ГУР, вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.
Нагадаємо, комплекс “Оса” є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8919 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 17679 (+21) од.;
артилерійських систем — 19092 (+55) од.;
РСЗВ — 1216 од.;
засоби ППО — 970 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49) од.;
крилаті ракети — 2613 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од.;
спеціальна техніка — 3363 (+19) од.
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