Бійці ГУР знищили російський комплекс "Оса" вартістю 10 млн дол — відео

Розвідники спалили російську "Осу" за 10 млн дол

Як повідомили в ГУР, вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.

Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики продовжуватимуться! — йдеться в публікації. Поширити

Нагадаємо, комплекс “Оса” є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено: