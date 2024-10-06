Бійці ГУР знищили російський комплекс "Оса" вартістю 10 млн дол — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР знищили російський комплекс "Оса" вартістю 10 млн дол — відео

ГУР
Бійці ГУР знищили російський комплекс "Оса" вартістю 10 млн дол — відео
Read in English

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Головні тези:

  • Воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Крила” виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс 'Оса' вартістю 10 млн доларів.
  • Розвідники використали fpv-дрон для знищення “Оси”, який коштує кілька сотень доларів, порівняно з вартістю ворожого комплексу.
  • Комплекс “Оса” призначений для прикриття сил і засобів дивізій у різних видах бойових дій та оснащений чотирма зенітними керованими ракетами.
  • Сили оборони знищили значну кількість російської техніки за добу, включаючи танки, бронетехніку, артилерію, літаки, вертольоти та іншу військову техніку.

Розвідники спалили російську "Осу" за 10 млн дол

Як повідомили в ГУР, вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.

Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики продовжуватимуться! — йдеться в публікації.

Нагадаємо, комплекс “Оса” є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8919 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 17679 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 19092 (+55) од.;

  • РСЗВ — 1216 од.;

  • засоби ППО — 970 од.;

  • літаків — 368 од.;

  • вертольотів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49) од.;

  • крилаті ракети — 2613 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од.;

  • спеціальна техніка — 3363 (+19) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони знищили дроном ЗРК росіян "Оса" — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
зрк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР підтвердили ліквідацію полковника армії РФ під Москвою
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор" за 20 млн дол
Сили оборони Півдня України
ЗРК "Тор"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?