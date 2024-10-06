Експерт описав можливі сценарії контрнаступу України у 2025 році

Як вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наступного року українські воїни можуть провести контрнаступ за двома різними сценаріями.

Перший можливий сценарій контрнаступу ЗСУ

Експерт озвучив припущення, що новий контрнаступ може розпочатися у 2025 році, якщо Україна отримає достатньо західної техніки і дозвіл на удари вглиб РФ.

Однак якщо союзники не наважаться на важливі рішення, то, цілком можливо, все перейде у режим позиційної війни із загрозою її заморожування в певний період часу.

Мусієнко плекає надію, що цього разу українське командування не повторить помилки 2023 року.

Що важливо розуміти, тоді українські сили розпочали контратаки одразу на кількох ділянках, використавши при цьому усі наявні резерви.

За словами аналітика, такий сценарій можна назвати "або пан, або пропав".

Щодо другого сценарію контрнаступу, то тут може йтися про спробу покращити тактичне положення Сил оборони України.

Він закінчиться просуванням наших військ на кілька кілометрів вглиб ворожої території на кількох напрямках. Можемо просунутися в глибину на десятки кілометрів і звільнити території, але при цьому ризики так само дуже великі: а що якщо не вдасться? — зазначив Мусієнко. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8919 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 17679 (+21) од.;

артилерійських систем — 19092 (+55) од.;

РСЗВ — 1216 од.;

засоби ППО — 970 од.;

літаків — 368 од.;

вертольотів — 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49) од.;

крилаті ракети — 2613 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од.;

спеціальна техніка — 3363 (+19) од.