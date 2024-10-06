Солдати РФ почали будувати тунелі у Вовчанську — до чого готуватися

За словами представника пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимира Дегтярьова, у Вовчанську, що на Харківщині, російські загарбники дедалі частіше почали використовувати підземні логістичні маршрути, щоб підібратися до позицій Сил оборони України.

Росіяни хочуть підірвати оборонні споруди ЗСУ

Що важливо розуміти, окупанти вдаються до подібної тактики уже понад рік. Уперше українські воїни помітили її на Авдіївському напрямку.

Володимир Дегтярьов розповідає, що загарбники копають тунелі, щоб забезпечувати логістику або здійснювати підриви українських оборонних споруд.

За його словами, подібна тактика більше стосується боїв у місті, ніж в лісосмугах. Не можна заперечувати той факт, що солдати РФ дійсно вміють копати, адже по наступальних діях наших військових можна побачити, наскільки складно ЗСУ вибити загарбників з цих тунелів.

Навіть наші дуже активні бомбардування з дронів, нічні бомбардування, робота артилерії не завжди дає той ефект, який ми хочемо, тому нам доводиться все одно силами людей, піхотинців вибивати їх з цих нір, — підкреслив Дегтярьов. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті 6 жовтня

Станом на вечір російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Попри це Силам оборони України вдається завдавати йому значних втрат у живій силі та техніці.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації й далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Олександрівка та Майське. Поширити

Окрім того, наголошується, що солдати РФ завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка.