Солдати РФ почали будувати тунелі у Вовчанську — до чого готуватися

За словами представника пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимира Дегтярьова, у Вовчанську, що на Харківщині, російські загарбники дедалі частіше почали використовувати підземні логістичні маршрути, щоб підібратися до позицій Сил оборони України.
Головні тези:
- Солдати РФ роблять все можливе, щоб наблизитися до позицій українських захисників.
- Підземні логістичні маршрути стали популярною тактикою російських окупантів на фронті.
- Силам оборони України вдається завдавати значних втрат російським військам.
Росіяни хочуть підірвати оборонні споруди ЗСУ
Що важливо розуміти, окупанти вдаються до подібної тактики уже понад рік. Уперше українські воїни помітили її на Авдіївському напрямку.
Володимир Дегтярьов розповідає, що загарбники копають тунелі, щоб забезпечувати логістику або здійснювати підриви українських оборонних споруд.
За його словами, подібна тактика більше стосується боїв у місті, ніж в лісосмугах. Не можна заперечувати той факт, що солдати РФ дійсно вміють копати, адже по наступальних діях наших військових можна побачити, наскільки складно ЗСУ вибити загарбників з цих тунелів.
Що відомо про ситуацію на фронті 6 жовтня
Станом на вечір російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.
Попри це Силам оборони України вдається завдавати йому значних втрат у живій силі та техніці.
Окрім того, наголошується, що солдати РФ завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка.
Російські загарбники не припиняють скидати авіабомби на Курську область, на даний час відомо про 11 авіаударів з використанням 16 керованих авіаційних бомб.
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