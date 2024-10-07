Солдаты РФ начали строить туннели в Волчанске — к чему готовиться
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ начали строить туннели в Волчанске — к чему готовиться

армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя пресс-службы бригады НГУ "Хартия" Владимира Дегтярева, в Волчанске Харьковской области российские захватчики все чаще начали использовать подземные логистические маршруты, чтобы подобраться к позициям Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Солдаты РФ делают все возможное, чтобы приблизиться к позициям украинских защитников.
  • Подземные логистические маршруты стали популярной тактикой российских оккупантов на фронте.
  • Силам обороны Украины удается наносить значительные потери российским войскам.

Россияне хотят подорвать оборонные сооружения ВСУ

Что важно понимать, оккупанты прибегают к подобной тактике уже более года. Впервые украинские воины заметили ее на Авдеевском направлении.

Владимир Дегтярев рассказывает, что захватчики роют тоннели, чтобы обеспечивать логистику или осуществлять подрывы украинских оборонных сооружений.

По его словам, подобная тактика больше касается боев в городе, чем в лесополосах. Нельзя отрицать тот факт, что солдаты РФ действительно умеют копать, ведь по наступательным действиям наших военных можно увидеть, насколько сложно ВСУ выбить захватчиков из этих тоннелей.

Даже наши очень активные бомбардировки с дронов, ночные бомбардировки, работа артиллерии не всегда дает тот эффект, который мы хотим, поэтому нам приходится все равно силами людей, пехотинцев выбивать их из этих нор, — подчеркнул Дегтярев.

Что известно о ситуации на фронте 6 октября

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Несмотря на это, Силам обороны Украины удается наносить им значительные потери в живой силе и технике.

От циничных обстрелов с территории российской федерации по-прежнему страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Александровка и Майское.

Кроме того, указано, что солдаты РФ нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБ по районам населенных пунктов Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка.

Российские захватчики не прекращают сбрасывать авиабомбы на Курскую область, в настоящее время известно об 11 авиаударах с использованием 16 управляемых авиационных бомб.

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