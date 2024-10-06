Армия РФ атаковала ракетой погоню в Краматорске
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетой погоню в Краматорске

ДСНС Украины
Армия РФ атаковала ракетой погоню в Краматорске
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6 октября российские войска атаковали Краматорск Донецкой области. Под удар попала пожарная часть.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала город Краматорск в Донецкой области, поражены пожарная часть и промышленные объекты.
  • Обстрел проведен ракетой Х-22, к счастью, пострадавших нет. Силы ПВО смогли уничтожить 56 дронов-камикадзе и две ракеты во время атаки.
  • Военные Украины успешно отразили атаку с помощью авиации, зенитных ракетных систем и других подразделений.
  • Активное противодействие радиоэлектронной борьбе привело к утрате 25 беспилотников и продолжению боевых действий.

Что известно об обстреле Краматорской Россией

Как отмечается, утром 6 октября российские кафиры нанесли удар по городу Краматорск.

Во вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части.

Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража. К счастью, личный состав не пострадал, добавили в ГСЧС.

оккупанты нанесли удар по Краматорской ракете Х-22. Повреждения получила пожарно-спасательная часть и промышленные объекты. Обошлось без пострадавших.

Силы ПВО уничтожили 56 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов" с территорий Орла, Приморско-Ахтарской и Курской (РФ) ).

Воздушные Силы Украины с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп отражали атаку. В результате боя были уничтожены две ракеты и 56 дронов-камикадзе в разных регионах.

В частности, в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

По состоянию на 09:00 известно о потере локаций еще 25 беспилотников из-за активного противодействия радиоэлектронной борьбе. Четыре дрона еще находятся в воздушном пространстве Украины, боевые действия продолжаются, сообщают военные.

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