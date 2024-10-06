Армия РФ атаковала ракетой погоню в Краматорске

6 октября российские войска атаковали Краматорск Донецкой области. Под удар попала пожарная часть.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала город Краматорск в Донецкой области, поражены пожарная часть и промышленные объекты.
- Обстрел проведен ракетой Х-22, к счастью, пострадавших нет. Силы ПВО смогли уничтожить 56 дронов-камикадзе и две ракеты во время атаки.
- Военные Украины успешно отразили атаку с помощью авиации, зенитных ракетных систем и других подразделений.
- Активное противодействие радиоэлектронной борьбе привело к утрате 25 беспилотников и продолжению боевых действий.
Что известно об обстреле Краматорской Россией
Как отмечается, утром 6 октября российские кафиры нанесли удар по городу Краматорск.
Во вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части.
оккупанты нанесли удар по Краматорской ракете Х-22. Повреждения получила пожарно-спасательная часть и промышленные объекты. Обошлось без пострадавших.
Силы ПВО уничтожили 56 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов" с территорий Орла, Приморско-Ахтарской и Курской (РФ) ).
Воздушные Силы Украины с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп отражали атаку. В результате боя были уничтожены две ракеты и 56 дронов-камикадзе в разных регионах.
В частности, в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.
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