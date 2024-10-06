Армия РФ атаковала ракетой погоню в Краматорске

Что известно об обстреле Краматорской Россией

Как отмечается, утром 6 октября российские кафиры нанесли удар по городу Краматорск.

Во вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части.

Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража. К счастью, личный состав не пострадал, добавили в ГСЧС. Поделиться

оккупанты нанесли удар по Краматорской ракете Х-22. Повреждения получила пожарно-спасательная часть и промышленные объекты. Обошлось без пострадавших.

Силы ПВО уничтожили 56 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов" с территорий Орла, Приморско-Ахтарской и Курской (РФ) ).

Воздушные Силы Украины с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп отражали атаку. В результате боя были уничтожены две ракеты и 56 дронов-камикадзе в разных регионах.

В частности, в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.