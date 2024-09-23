Армия РФ обстреляла Краматорск — есть погибшая и раненые

В полдень 23 сентября в Краматорске Донецкой области прогремели шесть взрывов. Из-за обстрела российской армией погибла женщина, еще три человека получили ранения.
Главные тезисы
- ВС РФ 23 сентября обстреляли Краматорск Донецкой области. Местные власти сообщают о шести взрывах.
- В результате атаки погибла женщина в возрасте около 45 лет.
- Три человека получили ранения, включая мужа погибшей женщины.
- Повреждены 8 частных домов в городе.
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал гражданских эвакуироваться.
Армия РФ обстреляла Краматорск 23 сентября
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сначала сообщил об одной погибшей и раненом.
Из-за обстрела погибла женщина примерно 45 лет, а ее муж получил ранения.
Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло до трех. Также повреждения получили частные дома.
Все последствия российских обстрелов устанавливаются.
Филашкин в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из Донетчины.
ВС РФ ежедневно атакуют Донецкую область
В ночь на 23 сентября российская армия снова атаковала несколько населенных пунктов. Всего было зафиксировано 14 обстрелов, не обошлось без раненых и погибших.
Оккупационные войска ударили по Новоукраинке Угледарской общины. Из-за обстрела погиб человек, один дом поврежден.
После атаки на Мирноград известно о двух жертвах.
Российская армия также обстреляла Курахово и Горняк, пострадала гражданская инфраструктура.
Ночью ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Краматорского района. Много поврежденных домов. Без жертв, но есть раненые в Николаевке, Славянске и Краматорске.
В Бахмутском районе оккупационные войска обстреляли дома в Северской и Часовоярской общинах, без жертв и пострадавших.
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