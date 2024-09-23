Армия РФ обстреляла Краматорск — есть погибшая и раненые

В полдень 23 сентября в Краматорске Донецкой области прогремели шесть взрывов. Из-за обстрела российской армией погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Армия РФ обстреляла Краматорск 23 сентября

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сначала сообщил об одной погибшей и раненом.

Из-за обстрела погибла женщина примерно 45 лет, а ее муж получил ранения.

Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло до трех. Также повреждения получили частные дома.

Число раненых возросло до 3. Повреждены 8 частных домов. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Все последствия российских обстрелов устанавливаются.

Филашкин в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из Донетчины.

ВС РФ ежедневно атакуют Донецкую область

В ночь на 23 сентября российская армия снова атаковала несколько населенных пунктов. Всего было зафиксировано 14 обстрелов, не обошлось без раненых и погибших.

Оккупационные войска ударили по Новоукраинке Угледарской общины. Из-за обстрела погиб человек, один дом поврежден.

После атаки на Мирноград известно о двух жертвах.

Российская армия также обстреляла Курахово и Горняк, пострадала гражданская инфраструктура.

Ночью ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Краматорского района. Много поврежденных домов. Без жертв, но есть раненые в Николаевке, Славянске и Краматорске.

В Бахмутском районе оккупационные войска обстреляли дома в Северской и Часовоярской общинах, без жертв и пострадавших.