Армия РФ обстреляла Краматорск — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Краматорск — есть погибшая и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
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В полдень 23 сентября в Краматорске Донецкой области прогремели шесть взрывов. Из-за обстрела российской армией погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Главные тезисы

  • ВС РФ 23 сентября обстреляли Краматорск Донецкой области. Местные власти сообщают о шести взрывах.
  • В результате атаки погибла женщина в возрасте около 45 лет.
  • Три человека получили ранения, включая мужа погибшей женщины.
  • Повреждены 8 частных домов в городе.
  • Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал гражданских эвакуироваться.

Армия РФ обстреляла Краматорск 23 сентября

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сначала сообщил об одной погибшей и раненом.

Из-за обстрела погибла женщина примерно 45 лет, а ее муж получил ранения.

Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло до трех. Также повреждения получили частные дома.

Число раненых возросло до 3. Повреждены 8 частных домов.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Все последствия российских обстрелов устанавливаются.

Филашкин в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из Донетчины.

ВС РФ ежедневно атакуют Донецкую область

В ночь на 23 сентября российская армия снова атаковала несколько населенных пунктов. Всего было зафиксировано 14 обстрелов, не обошлось без раненых и погибших.

Оккупационные войска ударили по Новоукраинке Угледарской общины. Из-за обстрела погиб человек, один дом поврежден.

После атаки на Мирноград известно о двух жертвах.

Российская армия также обстреляла Курахово и Горняк, пострадала гражданская инфраструктура.

Ночью ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Краматорского района. Много поврежденных домов. Без жертв, но есть раненые в Николаевке, Славянске и Краматорске.

В Бахмутском районе оккупационные войска обстреляли дома в Северской и Часовоярской общинах, без жертв и пострадавших.

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