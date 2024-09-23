Армія РФ обстріляла Краматорськ — є загибла та поранені

Опівдні 23 вересня у Краматорську Донецької області прогриміло шість вибухів. Через обстріл російською армією загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

Армія РФ обстріляла Краматорськ 23 вересня

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін спочатку повідомив про одну загиблу та пораненого.

Через обстріл загинула жінка приблизно 45 років, а її чоловік отримав поранення.

Згодом стало відомо, що кількість травмованих зросла до трьох. Також пошкодження отримали приватні будинки.

Кількість поранених зросла до 3. Пошкоджені 8 приватних будинків. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Усі наслідки російського обстрілу встановлюються.

Філашкін вчергове закликав цивільних евакуюватись з Донеччини.

ЗС РФ щодня атакують Донецьку область

В ніч на 23 вересня російська армія знову атакувала декілька населених пунктів. Усього зафіксовано 14 обстрілів, не обійшлось без поранених та загиблих.

Окупаційні війська вдарили по Новоукраїнці Вугледарської громади. Через обстріл загинула людина, один будинок пошкоджений.

Після атаки на Мирноград відомо про двох жертв.

Російська армія також обстріляла Курахове та Гірник, постраждала цивільна інфраструктура.

Вночі ЗС РФ обстріляли декілька населених пунктів Краматорського району. Багато пошкоджених будинків. Без жертв, але є поранені у Миколаєвці, Слов’янську та Краматорську.

У Бахмутському районі окупаційні війська обстріляли будинки у Сіверську та Часовоярській громаді, без жертв та постраждалих.