Авиация РФ сбросила 3 КАБа на Краматорск — есть погибшие и раненые

Российские войска ударили 25 сентября по центру города Краматорск Донецкой области: два человека погибли и 12 ранены. Среди пострадавших есть трое детей.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила 3 управляемые авиабомбы на Краматорск, приведя к гибели 2 человек и ранению 12 человек, включая детей.
- Последствия удара авиации России по городу Краматорск — поврежденные дома, магазины и автомобили.
- Все последствия российских обстрелов в Краматорске устанавливаются и расследуются ответственными службами.
Россия бомбила Краматорск
По его словам, в результате российского удара повреждены два многоэтажных дома, магазины и автомобили.
На месте работают органы и все ответственные службы.
По состоянию на 17:30 стало известно о двух погибших в Краматорске.
Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемых авиабомбы. 2 человека погибли и по меньшей мере 12 ранены. Среди раненых — трое детей.
Обследование места преступления продолжается.
Армия РФ обстреляла Краматорск 23 сентября
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сначала сообщил об одной погибшей и раненой.
Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло до трех. Также повреждения получили частные дома.
Число раненых возросло до 3. Повреждены 8 частных домов.
Все последствия российских обстрелов устанавливаются.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-