Авиация РФ сбросила 3 КАБа на Краматорск — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила 3 КАБа на Краматорск — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
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Российские войска ударили 25 сентября по центру города Краматорск Донецкой области: два человека погибли и 12 ранены. Среди пострадавших есть трое детей.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила 3 управляемые авиабомбы на Краматорск, приведя к гибели 2 человек и ранению 12 человек, включая детей.
  • Последствия удара авиации России по городу Краматорск — поврежденные дома, магазины и автомобили.
  • Все последствия российских обстрелов в Краматорске устанавливаются и расследуются ответственными службами.

Россия бомбила Краматорск

По меньшей мере, 1 человек погиб и 15 ранены — таковы предварительные последствия удара по Краматорску по состоянию на 17:00. Россияне попали в центр города, — сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Краматорск после авиаудара РФ

По его словам, в результате российского удара повреждены два многоэтажных дома, магазины и автомобили.

На месте работают органы и все ответственные службы.

По состоянию на 17:30 стало известно о двух погибших в Краматорске.

Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемых авиабомбы. 2 человека погибли и по меньшей мере 12 ранены. Среди раненых — трое детей.

Обследование места преступления продолжается.

Армия РФ обстреляла Краматорск 23 сентября

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сначала сообщил об одной погибшей и раненой.

Из-за обстрела погибла женщина примерно 45 лет, а ее муж получил ранения.

Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло до трех. Также повреждения получили частные дома.

Число раненых возросло до 3. Повреждены 8 частных домов.

Все последствия российских обстрелов устанавливаются.

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обстрел

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