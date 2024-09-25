Авіація РФ скинула 3 КАБи на Краматорськ — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула 3 КАБи на Краматорськ — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

Російські війська вдарили 25 вересня по центру міста Краматорськ Донецької області: двоє людей загинули і 12 поранені. Серед постраждалих є троє дітей.

Головні тези:

  • Російські війська скинули 3 керовані авіабомби на Краматорськ, що призвело до загибелі 2 осіб та поранення 12 людей, серед яких троє дітей.
  • Внаслідок авіаудару були пошкоджені будинки, магазини та автомобілі в центрі міста, що призвело до значних матеріальних збитків.
  • Краматорськ став мішенню російської авіації не вперше.
  • Органи влади та відповідальні служби займаються встановленням усіх наслідків цих жахливих подій та наданням допомоги постраждалим.

Росія бомбила Краматорськ

Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00. Росіяни поцілили в центр міста, — повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорськ після авіаудару РФ

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджені два багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі.

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Станом на 17:30 стало відомо про 2 загиблих у Краматорську.

Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. 2 людини загинули і щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей.

Обстеження місця злочину триває.

Армія РФ обстріляла Краматорськ 23 вересня 

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін спочатку повідомив про одну загиблу та пораненого. 

Через обстріл загинула жінка приблизно 45 років, а її чоловік отримав поранення.

Згодом стало відомо, що кількість травмованих зросла до трьох. Також пошкодження отримали приватні будинки.

Кількість поранених зросла до 3. Пошкоджені 8 приватних будинків.

Усі наслідки російського обстрілу встановлюються. 

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
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