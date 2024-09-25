Авіація РФ скинула 3 КАБи на Краматорськ — є загиблі та поранені

Російські війська вдарили 25 вересня по центру міста Краматорськ Донецької області: двоє людей загинули і 12 поранені. Серед постраждалих є троє дітей.

Росія бомбила Краматорськ

Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00. Росіяни поцілили в центр міста, — повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Поширити

Краматорськ після авіаудару РФ

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджені два багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі.

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Станом на 17:30 стало відомо про 2 загиблих у Краматорську.

Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. 2 людини загинули і щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей.

Обстеження місця злочину триває.

Армія РФ обстріляла Краматорськ 23 вересня

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін спочатку повідомив про одну загиблу та пораненого.

Через обстріл загинула жінка приблизно 45 років, а її чоловік отримав поранення. Поширити

Згодом стало відомо, що кількість травмованих зросла до трьох. Також пошкодження отримали приватні будинки.

Кількість поранених зросла до 3. Пошкоджені 8 приватних будинків.

Усі наслідки російського обстрілу встановлюються.