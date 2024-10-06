Армія РФ атакувала ракетою пожену частину у Краматорську
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала ракетою пожену частину у Краматорську

ДСНС України
Армія РФ атакувала ракетою пожену частину у Краматорську
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6 жовтня російські війська атакували Краматорськ Донецької області. Під удар потрапила пожежна частина.

Головні тези:

  • Російські війська завдали удару ракетою по пожежній частині у Краматорську, проте особовий склад не постраждав.
  • Українські ППО збили 56 “шахедів” та знищили дві ракети в ході атаки РФ.
  • Війська України відбивали атаку росіян, використовуючи авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
  • У боях по різних областях України було знищено дві ракети та 56 дронів-камікадзе.
  • Станом на 09:00 відомо про втрату локацій 25 безпілотників через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби.

Що відомо про обстріл Росією Краматорську

Як зазначається, вранці 6 жовтня російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ.

Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав, — додали у ДСНС.

Окупанти завдали удару по Краматорську ракетою Х-22. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Обійшлося без постраждалих.

Сили ППО знищили 56 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М", одну крилату ракету "Іскандер-К", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 87 ударних "Шахедів" з територій Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

Повітряні Сили України, за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп, відбивали атаку. Внаслідок бою було знищено дві ракети та 56 дронів-камікадзе у різних регіонах.

Зокрема в Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Станом на 09:00 відомо про втрату локацій ще 25 безпілотників через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби. Чотири дрони ще перебувають у повітряному просторі України, бойові дії тривають, — повідомляють військові.

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