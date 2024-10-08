Курська операція. Зеленський вказав на ключовий момент — відео

За словами глави держави Володимира Зеленського, Силам оборони України, попри опір ворога, вдається зберігати необхідний тиск на Росію на Курському напрямку.

Курська операція триває — що відомо

Володимир Зеленський розповів, що заслухав тривалу доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку подій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції.

Зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку. Детально сьогодні доповідав і керівник ГУР Буданов — про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави розповів про проведення Ставки.

Цього разу у центрі переговорів було виробництво зброї в Україні, потреби армії та постачання дронів.

Ба більше, український лідер оголосив про результати санкційної роботи.

Так, 8 жовтня були введені в дію два нових пакети санкцій.

Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії — тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру. Поширити

У чому полягає одна з головних цілей Курської операції

На думку полковника запасу, ексспікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, Курський прорив став важливою перемогою для України.

Він також зазначив, що Курська операція — превентивний удар, який Україні вдалося завдати, прогнозуючи, що росіяни після повторного вторгнення в Харківську область у травні 2024 року спробують захопити Сумську та Чернігівську.

Ба більше, вказано, що ця операція була своєрідною інформаційною грою, під час якої ЗСУ змогли обхитрити Путіна та все російське командування.