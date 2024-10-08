Курська операція. Зеленський вказав на ключовий момент — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Зеленський вказав на ключовий момент — відео

Володимир Зеленський
Зеленський
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За словами глави держави Володимира Зеленського, Силам оборони України, попри опір ворога, вдається зберігати необхідний тиск на Росію на Курському напрямку.

Головні тези:

  • Під час Ставки обговорювалося виробництво зброї в Україні та постачання дронів для армії.
  • Одна з цілей Курської операції - завдати превентивний удар Росії.
  • Українські війська вдало обхитрили Путіна та російське командування під час цієї операції.

Курська операція триває — що відомо

Володимир Зеленський розповів, що заслухав тривалу доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку подій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції.

Зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку. Детально сьогодні доповідав і керівник ГУР Буданов — про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави розповів про проведення Ставки.

Цього разу у центрі переговорів було виробництво зброї в Україні, потреби армії та постачання дронів.

Ба більше, український лідер оголосив про результати санкційної роботи.

Так, 8 жовтня були введені в дію два нових пакети санкцій.

Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії — тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру.

У чому полягає одна з головних цілей Курської операції

На думку полковника запасу, ексспікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, Курський прорив став важливою перемогою для України.

Він також зазначив, що Курська операція — превентивний удар, який Україні вдалося завдати, прогнозуючи, що росіяни після повторного вторгнення в Харківську область у травні 2024 року спробують захопити Сумську та Чернігівську.

Ба більше, вказано, що ця операція була своєрідною інформаційною грою, під час якої ЗСУ змогли обхитрити Путіна та все російське командування.

Насамперед йдеться про те, що українські воїни змогли передислокувати значні сили і засоби в Сумську область під приводом зміцнення оборони.

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