Якщо вас вб'ють. Що відомо про таємні переговори Зеленського та Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс просила українського лідера Володимира Зеленського сформувати чіткий план на випадок, якщо його вб’ють або захоплять у полон. Зокрема йшлося також про ймовірного наступника президента України.

Влада США боялася, що Росія зможе ліквідувати Зеленського

Такими цікавими даними поділився відомий журналіст та редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй новій книзі під назвою "Війна".

За його словами, таємні переговори Зеленського та Гарріс відбулися у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Вудворд вказує на те, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс робила все можливе, щоб переконати Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії.

Серед них — розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, "вас захоплять у полон або вб'ють". Поширити

Переговори Зеленського та Гарріс у вересні 2024 року

Що важливо знати про еволюцію позиції Гарріс щодо України

Нещодавно західні журналісти повідомляли про те, що Камала Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану Києвом ідею превентивних санкцій проти РФ.

Попри це, вона активно підтримувала Україну, коли почалася повномасштабна війна.

Минулого місяця віцепрезидентка США розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України та акцентувала, що вони "збігаються з пропозиціями Путіна".

Окрім того, вона провела ще одну зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у вересні 2024, щоб обговорити план перемоги України.