Якщо вас вб'ють. Що відомо про таємні переговори Зеленського та Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс просила українського лідера Володимира Зеленського сформувати чіткий план на випадок, якщо його вб’ють або захоплять у полон. Зокрема йшлося також про ймовірного наступника президента України.
Головні тези:
- Проаналізовано таємні переговори Зеленського та Гарріс у лютому 2022 року.
- Розкрито деталі пропозицій та планів віцепрезидентки США Камали Гарріс щодо підтримки України.
Влада США боялася, що Росія зможе ліквідувати Зеленського
Такими цікавими даними поділився відомий журналіст та редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй новій книзі під назвою "Війна".
За його словами, таємні переговори Зеленського та Гарріс відбулися у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Вудворд вказує на те, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс робила все можливе, щоб переконати Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії.
Що важливо знати про еволюцію позиції Гарріс щодо України
Нещодавно західні журналісти повідомляли про те, що Камала Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану Києвом ідею превентивних санкцій проти РФ.
Попри це, вона активно підтримувала Україну, коли почалася повномасштабна війна.
Минулого місяця віцепрезидентка США розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України та акцентувала, що вони "збігаються з пропозиціями Путіна".
Окрім того, вона провела ще одну зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у вересні 2024, щоб обговорити план перемоги України.
Камала Гарріс неодноразово обіцяла, щоб збереже підтримку України, якщо очолить Білий дім після Джо Байдена.
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