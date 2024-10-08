Гарріс відмовилася від переговорів з Путіним без участі України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виключила можливість двосторонніх переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні. Вона наголосила, що мирний процес не може відбутися без участі Києва.
Головні тези:
- Віцепрезидентка США висловила підтримку здатності України захистити себе від агресії Росії та зазначила, що успіх у припиненні війни залежить від дотримання статуту ООН.
- Камала Гарріс реагує на заяви Трампа про підтримку України, вказуючи на важливість послідовних дій та визначеності у вирішенні конфлікту на Сході Європи.
- Можливі президентські вибори у США 2024 року збільшують інтерес до позиції кандидата від Демократичної партії, оскільки більшість експертів вважають, що перемога Гарріс буде корисною для України.
Гарріс відмовилася від двосторонніх переговорів з Путіним
В інтерв'ю для програми "60 хвилин" Гарріс, яка є кандидатом на пост президента США від Демократичної партії, підкреслила, що “майбутнє України має визначати сама Україна".
Вона також наголосила на важливості дотримання Статуту ООН у мирних переговорах щодо завершення російської агресії.
Щодо можливого членства України в НАТО, Гарріс ухилилася від прямої відповіді, заявивши, що це питання буде розглядатися, якщо і коли настане відповідний момент. Наразі, за її словами, США підтримують здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії.
Гарріс також відповіла на заяви Дональда Трампа про те, що Путін не почав би війну, якби він був президентом. Вона зауважила, що якби Трамп очолював Білий дім, "Путін би зараз сидів у Києві".
Вибори президента у США
Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.
Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.
Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.
Трамп неодноразово говорив, що закінчить війну в Україні за день. Проте жодного разу він не сказав, як саме це зробить.
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