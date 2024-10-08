Гарріс відмовилася від переговорів з Путіним без участі України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виключила можливість двосторонніх переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні. Вона наголосила, що мирний процес не може відбутися без участі Києва.

Гарріс відмовилася від двосторонніх переговорів з Путіним

В інтерв'ю для програми "60 хвилин" Гарріс, яка є кандидатом на пост президента США від Демократичної партії, підкреслила, що “майбутнє України має визначати сама Україна".

Вона також наголосила на важливості дотримання Статуту ООН у мирних переговорах щодо завершення російської агресії.

Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та дотримання статуту ООН, — зазначила Гарріс. Поширити

Щодо можливого членства України в НАТО, Гарріс ухилилася від прямої відповіді, заявивши, що це питання буде розглядатися, якщо і коли настане відповідний момент. Наразі, за її словами, США підтримують здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії.

Це всі питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли це дійде до того моменту. Прямо зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії. Камала Гарріс Віцепрезидентка США

Гарріс також відповіла на заяви Дональда Трампа про те, що Путін не почав би війну, якби він був президентом. Вона зауважила, що якби Трамп очолював Білий дім, "Путін би зараз сидів у Києві".

Він говорить про те, що він може закінчити це в перший день. Ви знаєте, що це? Йдеться про капітуляцію, — зазначила Гарріс. Поширити

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.