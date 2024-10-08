Гаррис отказалась от переговоров с Путиным без участия Украины

Вице-президент США Камала Гаррис исключила возможность двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Она подчеркнула, что мирный процесс не может состояться без участия Киева.
Главные тезисы
- Гаррис отметила, что будущее Украины должно определять сама Украина, и поддержала соблюдение Устава ООН в мирных переговорах.
- Вице-президент США уклонилась от прямого ответа о членстве Украины в НАТО, но подчеркнула поддержку страны в обороне от агрессии России.
- Камала Гаррис оценила заявления Дональда Трампа о президентских способностях Путина, подчеркнув, что при Трампе Путин сидел бы в Киеве.
- Выборы президента США 2024 года: большинство экспертов считают, что для Украины выгоднее победа Камалы Гаррис, обещающей поддержку и помощь Киеву.
Гаррис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным
В интервью для программы "60 минут" Гаррис, являющаяся кандидатом на пост президента США от Демократической партии, подчеркнула, что "будущее Украины должна определять сама Украина".
Она также отметила важность соблюдения Устава ООН в мирных переговорах по завершению российской агрессии.
О возможном членстве Украины в НАТО Гаррис уклонилась от прямого ответа, заявив, что этот вопрос будет рассматриваться, если и когда наступит соответствующий момент. По ее словам, США поддерживают способность Украины защищаться от неспровоцированной агрессии России.
Гаррис также ответила на заявления Дональда Трампа о том, что Путин не начал бы войну, будь он президентом. Она заметила, что если бы Трамп возглавлял Белый дом, "Путин сейчас сидел бы в Киеве".
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.
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