Гаррис отказалась от переговоров с Путиным без участия Украины

Вице-президент США Камала Гаррис исключила возможность двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Она подчеркнула, что мирный процесс не может состояться без участия Киева.

Гаррис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным

В интервью для программы "60 минут" Гаррис, являющаяся кандидатом на пост президента США от Демократической партии, подчеркнула, что "будущее Украины должна определять сама Украина".

Она также отметила важность соблюдения Устава ООН в мирных переговорах по завершению российской агрессии.

Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и соблюдения устава ООН, — отметила Гаррис. Поделиться

О возможном членстве Украины в НАТО Гаррис уклонилась от прямого ответа, заявив, что этот вопрос будет рассматриваться, если и когда наступит соответствующий момент. По ее словам, США поддерживают способность Украины защищаться от неспровоцированной агрессии России.

Это все вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда это дойдет до того момента. Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины оградить себя от неспровоцированной агрессии России. Камала Гаррис Вице-президент США

Гаррис также ответила на заявления Дональда Трампа о том, что Путин не начал бы войну, будь он президентом. Она заметила, что если бы Трамп возглавлял Белый дом, "Путин сейчас сидел бы в Киеве".

Он говорит, что он может закончить это в первый день. Вы знаете что это? Речь идет о капитуляции, — отметила Гаррис. Поделиться

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.