Если вас убьют. Что известно о тайных переговорах Зеленского и Харрис

Вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского сформировать четкий план на случай, если его убьют или захватят в плен. В частности, речь шла также о вероятном преемнике президента Украины.
Главные тезисы
- Проанализированы тайные переговоры Зеленского и Харрис в феврале 2022 года.
- Раскрыты детали предложений и планов вице-президента США Камалы Харрис в вопросе поддержки Украины.
Власти США боялись, что Россия сможет ликвидировать Зеленского
Такими интересными данными поделился известный журналист и редактор The Washington Post Боб Вудворд в новой книге под названием "Война".
По его словам, тайные переговоры Зеленского и Харрис состоялись в феврале 2022 года перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину.
Вудворд указывает на то, что во время Мюнхенской конференции безопасности Харрис делала все возможное, чтобы убедить Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.
Что важно знать о развитии позиции Харрис относительно Украины
Недавно западные журналисты сообщали о том, что Камала Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную Киевом идею превентивных санкций против РФ.
Несмотря на это она активно поддерживала Украину, когда началась полномасштабная война.
В прошлом месяце вице-президент США раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа в отношении Украины и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".
Кроме того, она провела еще одну встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года, чтобы обсудить план победы Украины.
Камала Харрис неоднократно обещала сохранить поддержку Украины, если возглавит Белый дом после Джо Байдена.
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