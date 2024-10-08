Если вас убьют. Что известно о тайных переговорах Зеленского и Харрис

Вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского сформировать четкий план на случай, если его убьют или захватят в плен. В частности, речь шла также о вероятном преемнике президента Украины.

Власти США боялись, что Россия сможет ликвидировать Зеленского

Такими интересными данными поделился известный журналист и редактор The Washington Post Боб Вудворд в новой книге под названием "Война".

По его словам, тайные переговоры Зеленского и Харрис состоялись в феврале 2022 года перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Вудворд указывает на то, что во время Мюнхенской конференции безопасности Харрис делала все возможное, чтобы убедить Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.

Среди них — разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют". Поделиться

Переговоры Зеленского и Харрис в сентябре 2024 года

Что важно знать о развитии позиции Харрис относительно Украины

Недавно западные журналисты сообщали о том, что Камала Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную Киевом идею превентивных санкций против РФ.

Несмотря на это она активно поддерживала Украину, когда началась полномасштабная война.

В прошлом месяце вице-президент США раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа в отношении Украины и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".

Кроме того, она провела еще одну встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года, чтобы обсудить план победы Украины.