Если вас убьют. Что известно о тайных переговорах Зеленского и Харрис
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Если вас убьют. Что известно о тайных переговорах Зеленского и Харрис

Зеленский и Харрис
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Источник:  The Washington Post

Вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского сформировать четкий план на случай, если его убьют или захватят в плен. В частности, речь шла также о вероятном преемнике президента Украины.

Главные тезисы

  • Проанализированы тайные переговоры Зеленского и Харрис в феврале 2022 года.
  • Раскрыты детали предложений и планов вице-президента США Камалы Харрис в вопросе поддержки Украины.

Власти США боялись, что Россия сможет ликвидировать Зеленского

Такими интересными данными поделился известный журналист и редактор The Washington Post Боб Вудворд в новой книге под названием "Война".

По его словам, тайные переговоры Зеленского и Харрис состоялись в феврале 2022 года перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Вудворд указывает на то, что во время Мюнхенской конференции безопасности Харрис делала все возможное, чтобы убедить Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.

Среди них — разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют".

Переговоры Зеленского и Харрис в сентябре 2024 года

Что важно знать о развитии позиции Харрис относительно Украины

Недавно западные журналисты сообщали о том, что Камала Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную Киевом идею превентивных санкций против РФ.

Несмотря на это она активно поддерживала Украину, когда началась полномасштабная война.

В прошлом месяце вице-президент США раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа в отношении Украины и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".

Кроме того, она провела еще одну встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года, чтобы обсудить план победы Украины.

Камала Харрис неоднократно обещала сохранить поддержку Украины, если возглавит Белый дом после Джо Байдена.

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