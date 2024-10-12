Россия может бросить на фронт тысячи северокорейских солдат
Категория
Украина
Дата публикации

Россия может бросить на фронт тысячи северокорейских солдат

войска КНДР
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Как сообщает команда ISW, количество солдат КНДР, воюющих против Украины на стороне РФ, может вскоре резко возрасти.

Главные тезисы

  • По данным ISW, подготовка тысяч северокорейских солдат на территории России может свидетельствовать об их возможном привлечении к войне против Украины.
  • Развертывание северокорейских сил может помочь России в участии в приоритетных наступательных операциях.
  • Эксперты предупреждают об более интенсивном участии КНДР в войне против Украины.

РФ хочет забрасавать поле боя северокорейским "пушечным мясом"

По словам представителей КНДР и Украины, северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими захватчиками в Украине.

Инсайдер журналистов в украинской разведке уточнил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины.

Несмотря на это, Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали на поле боя.

Украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины, — отмечает американский Институт изучения войны.

Россия все активнее вовлекает КНДР в войну против Украины

Иностранные аналитики также предположили, что северокорейские военные по состоянию на сегодняшний день действуют в оккупированной Донецкой области.

Пока экспертам не удалось узнать, какие масштабы северокорейской группировки войск Россия может развернуть на линии фронта или перебросить в Курскую область.

Но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года, пишет ISW.

По убеждению аналитиков, развертывание страной-агрессором РФ северокорейских сил может создать возможности для их использования в Украине в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости войск КНДР.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР может отправить своих солдат на войну против Украины
КНДР может отправить своих солдат на войну против Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Кремль дал оккупантам четкое указание
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация сложная. На фронте произошло 169 боевых столкновений
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?