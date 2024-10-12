Россия может бросить на фронт тысячи северокорейских солдат

Как сообщает команда ISW, количество солдат КНДР, воюющих против Украины на стороне РФ, может вскоре резко возрасти.

РФ хочет забрасавать поле боя северокорейским "пушечным мясом"

По словам представителей КНДР и Украины, северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими захватчиками в Украине.

Инсайдер журналистов в украинской разведке уточнил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины.

Несмотря на это, Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали на поле боя.

Украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины, — отмечает американский Институт изучения войны. Поделиться

Россия все активнее вовлекает КНДР в войну против Украины

Иностранные аналитики также предположили, что северокорейские военные по состоянию на сегодняшний день действуют в оккупированной Донецкой области.

Пока экспертам не удалось узнать, какие масштабы северокорейской группировки войск Россия может развернуть на линии фронта или перебросить в Курскую область.

Но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года, пишет ISW. Поделиться

По убеждению аналитиков, развертывание страной-агрессором РФ северокорейских сил может создать возможности для их использования в Украине в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости войск КНДР.