Россия может бросить на фронт тысячи северокорейских солдат

Как сообщает команда ISW, количество солдат КНДР, воюющих против Украины на стороне РФ, может вскоре резко возрасти.
Главные тезисы
- По данным ISW, подготовка тысяч северокорейских солдат на территории России может свидетельствовать об их возможном привлечении к войне против Украины.
- Развертывание северокорейских сил может помочь России в участии в приоритетных наступательных операциях.
- Эксперты предупреждают об более интенсивном участии КНДР в войне против Украины.
РФ хочет забрасавать поле боя северокорейским "пушечным мясом"
По словам представителей КНДР и Украины, северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими захватчиками в Украине.
Инсайдер журналистов в украинской разведке уточнил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины.
Несмотря на это, Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали на поле боя.
Россия все активнее вовлекает КНДР в войну против Украины
Иностранные аналитики также предположили, что северокорейские военные по состоянию на сегодняшний день действуют в оккупированной Донецкой области.
Пока экспертам не удалось узнать, какие масштабы северокорейской группировки войск Россия может развернуть на линии фронта или перебросить в Курскую область.
По убеждению аналитиков, развертывание страной-агрессором РФ северокорейских сил может создать возможности для их использования в Украине в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости войск КНДР.
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