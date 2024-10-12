Росія може кинути на фронт тисячі північнокорейських солдатів

Як повідомляє команда ISW, кількість солдатів з КНДР, які воюють проти України на боці РФ, може незабаром різко зрости.
Головні тези:
- За даними ISW, підготовка тисяч північнокорейських солдатів на території Росії може свідчити про їхнє можливе залучення до війни проти України.
- Розгортання північнокорейських сил може допомогти Росії в участі у пріоритетних наступальних операціях.
- Експерти попереджають про інтенсивнішу участь КНДР у війні проти України.
РФ хоче закидати поле бою північнокорейським “гарматним м'ясом”
За словами представників КНДР та України, північнокорейські солдати уже діють разом із російськими загарбниками в Україні.
Інсайдер журналістів в українській розвідці уточнив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України.
Попри це, Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли на полі бою.
Росія дедалі активніше втягує КНДР у війну проти України
Іноземні аналітики також припустили, що північнокорейські військові станом на сьогодні діють в окупованій Донецькій області.
Поки експертам не вдалося дізнатися, які масштаби північнокорейського угруповання військ Росія може розгорнути на лінії фронту або ж перекинути у Курську область.
На переконання аналітиків, розгортання країною-агресоркою РФ північнокорейських сил може створити можливості для їх використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності військ КНДР.
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