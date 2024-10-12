Росія може кинути на фронт тисячі північнокорейських солдатів

Як повідомляє команда ISW, кількість солдатів з КНДР, які воюють проти України на боці РФ, може незабаром різко зрости.

РФ хоче закидати поле бою північнокорейським “гарматним м'ясом”

За словами представників КНДР та України, північнокорейські солдати уже діють разом із російськими загарбниками в Україні.

Інсайдер журналістів в українській розвідці уточнив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України.

Попри це, Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли на полі бою.

Український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території Росії, і що російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях на території України, — зазначає американський Інститут вивчення війни. Поширити

Росія дедалі активніше втягує КНДР у війну проти України

Іноземні аналітики також припустили, що північнокорейські військові станом на сьогодні діють в окупованій Донецькій області.

Поки експертам не вдалося дізнатися, які масштаби північнокорейського угруповання військ Росія може розгорнути на лінії фронту або ж перекинути у Курську область.

Але ці сценарії можуть також сприяти зусиллям Росії щодо залучення додаткових сил до пріоритетних наступальних операцій в Україні і продовжити кульмінацію російської наступальної операції, яка розпочалася влітку 2024 року, — пише ISW. Поширити

На переконання аналітиків, розгортання країною-агресоркою РФ північнокорейських сил може створити можливості для їх використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності військ КНДР.