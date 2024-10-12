Атака РФ на Україну 12 жовтня. ППО відзвітувала про результати роботи

Уночі 12 жовтня під час протиповітряного бою сили ППО України змогли знищити 24 російських БпЛА. Ще два були локаційно втрачені.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ на Україну були пошкоджені приватні будинки, підприємства та склади в Запоріжжі та Херсоні.
- За даними місцевих влад, внаслідок обстрілів російських окупантів постраждали 6 людей.
- Українські сили залучили авіацію, зенітні ракетні війська та інші військові підрозділи для успішного відбиття ворожих атак.
Усі подробиці нової атаки РФ на Україну
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 жовтня 2024 року армія РФ вдарила по Україні ракетами невстановленого типу (район пусків — Бєлгородська обл. — РФ).
Окрім того, також вона використала 28 ударних БпЛА (район пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Під час тривалого протиповітряного бою було збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.
Що відомо про наслідки атаки РФ 12 жовтня
Під ударом ворога вкотре опинилося Запоріжжя. Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок нової атаки росіян.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Трохи пізніше Федоров уточнив, що постраждали дві жінки 55 та 22 років і 11-річна дівчинка.
Окрім того, відомо, що російські окупанти обстріляли один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа у складах та на майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Її вже вдалося загасити.
Згідно з останніми даними, внаслідок російських обстрілів постраждали 3 людини.
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