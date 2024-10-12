Атака РФ на Україну 12 жовтня. ППО відзвітувала про результати роботи

Уночі 12 жовтня під час протиповітряного бою сили ППО України змогли знищити 24 російських БпЛА. Ще два були локаційно втрачені.

Усі подробиці нової атаки РФ на Україну

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 жовтня 2024 року армія РФ вдарила по Україні ракетами невстановленого типу (район пусків — Бєлгородська обл. — РФ).

Окрім того, також вона використала 28 ударних БпЛА (район пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Під час тривалого протиповітряного бою було збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено. Разом до перемоги! — йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про наслідки атаки РФ 12 жовтня

Під ударом ворога вкотре опинилося Запоріжжя. Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок нової атаки росіян.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо трьох людей поранено, — написав він. Поширити

Трохи пізніше Федоров уточнив, що постраждали дві жінки 55 та 22 років і 11-річна дівчинка.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Окрім того, відомо, що російські окупанти обстріляли один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого спалахнула пожежа у складах та на майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Її вже вдалося загасити.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Комишанах. Зокрема, пошкоджено 6 приватних будинків, ділянку газогону, складські приміщення, авто, — заявляє місцева влада. Поширити

Згідно з останніми даними, внаслідок російських обстрілів постраждали 3 людини.