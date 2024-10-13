Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 13 жовтня сили ППО збили 31 російський дрон над Україною. Наразі ще 36 “шахедів” локаційно втрачені у різних регіонах.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 13 жовтня ворог задав удару:

по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області — РФ та ТОТ Криму

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл

68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел — РФ.)

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

У Повітряних силах зазначили, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БпЛА — в повітрі. Наразі бойова робота триває.

Росіяни атакували Сумщину КАБами

Як повідомили в Сумській ОВА, протягом минулого дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, атакували КАБами, завдали ракетного удару.

Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.