Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 41 ворожий “шахед”.
Головні тези:
- У наслідок атаки РФ на Україну збито 41 ворожий “шахед”.
- Російські окупанти використовували ракети та ударні БпЛА при атаці.
- Протиповітряні сили вдалося ефективно відбити напад, знищивши значну кількість ворожих засобів.
- Цивільні об'єкти та інфраструктура на Одещині, Полтавщині та Донеччині постраждали від російського удару.
- Наразі триває бойова робота, а в повітряному просторі спостерігається активність розвідувальних безпілотників.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника:
2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму);
1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);
3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);
62 ударні БпЛА (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Зазначається, що 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.
В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.
Станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БпЛА (імовірно ударні) — в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.
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