Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 41 ворожий “шахед”.

Головні тези:

  • У наслідок атаки РФ на Україну збито 41 ворожий “шахед”.
  • Російські окупанти використовували ракети та ударні БпЛА при атаці.
  • Протиповітряні сили вдалося ефективно відбити напад, знищивши значну кількість ворожих засобів.
  • Цивільні об'єкти та інфраструктура на Одещині, Полтавщині та Донеччині постраждали від російського удару.
  • Наразі триває бойова робота, а в повітряному просторі спостерігається активність розвідувальних безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника: 

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму);

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

  • 3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

  • 62 ударні БпЛА  (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).

Фото — t.me/kpszsu

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та  Донецькій областях, — зазначають військові.

Зазначається, що 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.

Станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БпЛА (імовірно ударні) — в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

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