Сили ППО знищили 56 "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

6 жовтня російська армія атакувала Україну, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Сили ППО знищили дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М", одну крилату ракету "Іскандер-К", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 87 ударних "Шахедів" з територій Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

Повітряні Сили України, за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп, відбивали атаку. Внаслідок бою було знищено дві ракети та 56 дронів-камікадзе у різних регіонах.

Зокрема в Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Станом на 09:00 відомо про втрату локацій ще 25 безпілотників через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби. Чотири дрони ще перебувають у повітряному просторі України, бойові дії тривають, — повідомляють військові. Поширити

РФ атакувала дронами Одесу

Як зазначається, внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі.

На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу, — йдеться у повідомленні. Поширити