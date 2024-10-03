Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну
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У ніч проти 3 жовтня армія РФ запустила по Україні 105 дронів-камікадзе. Нашій ППО вдалося збити 78 ворожих безпілотників.

Головні тези:

  • У ніч на 3 жовтня армія РФ запустила наступну атаку на Україну за допомогою 105 дронів-камікадзе, проти яких успішно вистояли українські повітряні сили.
  • В результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних безпілотників типу Shahed на території різних областей України.
  • Тактика і прийоми атаки залишаються незмінними, проте жоден з російських дронів не досяг мети, завдяки ефективній роботі української протиповітряної оборони.
  • Спроби атаки дронами на Київ тривали впродовж ночі, але адміністрація заявила про успішне виявлення та ураження понад десятка ворожих безпілотників.
  • Хоча падіння уламків дронів зафіксовано в Києві, наслідки цього інциденту були мінімальними без значних руйнувань чи постраждалих осіб.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ., мис Чауда — Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України".

В результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

За даними Повітряних сил, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється, додають повітряники.

Армія РФ намагалася атакувати дронами Київ

Як повідомили в КМВА, тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

  • ніч;

  • використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»;

  • заходи на місто з різних напрямків та висот;

  • атаки різними кількісними групами.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг, — йдеться у повідомленні КМВА.

За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

За даними оперативного зведення, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва. Але наслідки мінімальні — обійшлося без руйнувань, пожеж, інформація про постраждалих також не надходила.

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