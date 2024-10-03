Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну

У ніч проти 3 жовтня армія РФ запустила по Україні 105 дронів-камікадзе. Нашій ППО вдалося збити 78 ворожих безпілотників.
Головні тези:
- У ніч на 3 жовтня армія РФ запустила наступну атаку на Україну за допомогою 105 дронів-камікадзе, проти яких успішно вистояли українські повітряні сили.
- В результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних безпілотників типу Shahed на території різних областей України.
- Тактика і прийоми атаки залишаються незмінними, проте жоден з російських дронів не досяг мети, завдяки ефективній роботі української протиповітряної оборони.
- Спроби атаки дронами на Київ тривали впродовж ночі, але адміністрація заявила про успішне виявлення та ураження понад десятка ворожих безпілотників.
- Хоча падіння уламків дронів зафіксовано в Києві, наслідки цього інциденту були мінімальними без значних руйнувань чи постраждалих осіб.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БпЛА.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ., мис Чауда — Крим).
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України".
В результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
За даними Повітряних сил, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється, додають повітряники.
Армія РФ намагалася атакувати дронами Київ
Як повідомили в КМВА, тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:
ніч;
використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»;
заходи на місто з різних напрямків та висот;
атаки різними кількісними групами.
За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.
За даними оперативного зведення, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва. Але наслідки мінімальні — обійшлося без руйнувань, пожеж, інформація про постраждалих також не надходила.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-