Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну

У ніч проти 3 жовтня армія РФ запустила по Україні 105 дронів-камікадзе. Нашій ППО вдалося збити 78 ворожих безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ., мис Чауда — Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України".

В результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

За даними Повітряних сил, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється, додають повітряники.

Армія РФ намагалася атакувати дронами Київ

Як повідомили в КМВА, тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

ніч;

використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»;

заходи на місто з різних напрямків та висот;

атаки різними кількісними групами.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг, — йдеться у повідомленні КМВА. Поширити

За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.