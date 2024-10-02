Сили ППО знищили 11 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч на 2 жовтня російська армія атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed". Наші оборонці неба збили 11 безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони було збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.

У Сумській області без світла кілька громад внаслідок атаки РФ

Як повідомили в Сумській ОВА, через обстріл дронів Сумської області в ніч на 2 жовтня, є знеструмлення. Без світла залишились три громади Шосткінського району.

Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Краснопільська, Річківська громади, Шосткинський район.