Сили ППО знищили 11 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч на 2 жовтня російська армія атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed". Наші оборонці неба збили 11 безпілотників.
Головні тези:
- Українські сили збили 11 ударних безпілотників типу «Shahed» під час атаки РФ на Україну.
- Росіяни запускали «Шахеди» з Приморсько-Ахтарська та Курська, але українська оборона ефективно протистояла.
- Атака РФ призвела до знеструмлення трьох громад Шосткінського району Сумської області.
- Українські сили зафіксували 14 обстрілів та 20 вибухів у прикордонних територіях Сумської області.
- Інформація про атаку РФ та наслідки уточнюються, але вже відомо про успішну оборону українських військових.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та Курська.
В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони було збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.
Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.
У Сумській області без світла кілька громад внаслідок атаки РФ
Як повідомили в Сумській ОВА, через обстріл дронів Сумської області в ніч на 2 жовтня, є знеструмлення. Без світла залишились три громади Шосткінського району.
Також вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Краснопільська, Річківська громади, Шосткинський район.
Білопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено удар БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух).
Сумська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
Річківська громада: завдано атаки КАБ (2 вибухи).
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