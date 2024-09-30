Сили ППО збили 67 "шахедів" та ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 30 вересня армія РФ атакувала Україну 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами". Сили повітряної оборони знищили 1 ракету та 67 дронів.
Головні тези:
- Українські сили повітряної оборони успішно збили 67 безпілотних літальних апаратів та одну ракету під час атаки РФ на Україну.
- Ворожі “шахеди” та авіаційні атаки становлять загрозу для мирного населення, проте українські військові успішно відступилися нападів.
- Уламки ворожого дрона були виявлені у Києві, де місцеві служби йдуть на допомогу та проводять необхідні заходи безпеки.
- Військові Повітряних сил розкрили деталі атаки РФ, вказавши на регіони та типи ракет, які використовувалися ворогом.
- Захист повітряного простору України від ракет та дронів є пріоритетом для українських сил оборони, забезпечуючи безпеку країни.
У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях".
Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.
Повідомляється, що "Шахеди" загарбники запускали районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел:
балістичну ракету "Іскандер-М" — із окупованого Криму
керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області
протирадіолокаційну ракету Х-31П — із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Києві на Оболоні виявили уламки російського дрона
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському районі Києва біля одного з житлових будинків були виявлені уламки ворожого безпілотного літального апарата.
При цьому інформації щодо постраждалих або пошкоджень немає.
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