Сили ППО збили 67 "шахедів" та ракету під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 67 "шахедів" та ракету під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 67 "шахедів" та ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 30 вересня армія РФ атакувала Україну 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами". Сили повітряної оборони знищили 1 ракету та 67 дронів.

Головні тези:

  • Українські сили повітряної оборони успішно збили 67 безпілотних літальних апаратів та одну ракету під час атаки РФ на Україну.
  • Ворожі “шахеди” та авіаційні атаки становлять загрозу для мирного населення, проте українські військові успішно відступилися нападів.
  • Уламки ворожого дрона були виявлені у Києві, де місцеві служби йдуть на допомогу та проводять необхідні заходи безпеки.
  • Військові Повітряних сил розкрили деталі атаки РФ, вказавши на регіони та типи ракет, які використовувалися ворогом.
  • Захист повітряного простору України від ракет та дронів є пріоритетом для українських сил оборони, забезпечуючи безпеку країни.

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях".

Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, — зазначили у ПС.

Повідомляється, що "Шахеди" загарбники запускали районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел:

  • балістичну ракету "Іскандер-М" — із окупованого Криму

  • керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області

  • протирадіолокаційну ракету Х-31П — із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Києві на Оболоні виявили уламки російського дрона

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському районі Києва біля одного з житлових будинків були виявлені уламки ворожого безпілотного літального апарата.

В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА Всі необхідні служби працюють на місці, — заявив Кличко.

При цьому інформації щодо постраждалих або пошкоджень немає.

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