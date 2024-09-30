Сили ППО збили 67 "шахедів" та ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 30 вересня армія РФ атакувала Україну 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами". Сили повітряної оборони знищили 1 ракету та 67 дронів.

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях".

Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, — зазначили у ПС. Поширити

Повідомляється, що "Шахеди" загарбники запускали районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел:

балістичну ракету "Іскандер-М" — із окупованого Криму

керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області

протирадіолокаційну ракету Х-31П — із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Києві на Оболоні виявили уламки російського дрона

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському районі Києва біля одного з житлових будинків були виявлені уламки ворожого безпілотного літального апарата.

В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА Всі необхідні служби працюють на місці, — заявив Кличко. Поширити

При цьому інформації щодо постраждалих або пошкоджень немає.