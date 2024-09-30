Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину

В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала Украину 3 ракетами разных типов и 73 "Шахедами". Силы воздушной обороны уничтожили 1 ракету и 67 дронов.
Главные тезисы
- 67 вражеских беспилотников “Шахед” и одна ракета сбиты силами воздушной обороны Украины в ходе атаки РФ.
- Подразделения РЭБ и мобильные огневые группы успешно действовали в ходе противовоздушной обороны.
- Детали нападения: ракета 'Искандер-М', управляемая ракета Х-59/69 и противорадиолокационная ракета Х-31П были запущены на украинские территории.
- Воздушное нападение отражалось авиацией, зенитными ракетными войсками и силами обороны Украины.
- Обломки русского беспилотного летательного аппарата обнаружены в Киеве, но пострадавших или повреждений не зафиксировано.
В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях ".
Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.
Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали районов российских городов Курск, Ейск, Орел:
баллистическую ракету "Искандер-М" — из оккупированного Крыма
управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области
противорадиолокационная ракета Х-31П — из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
В Киеве на Оболони обнаружили обломки русского дрона
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Оболонском районе Киева возле одного из жилых домов были обнаружены обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.
При этом информации о пострадавших или повреждениях нет.
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