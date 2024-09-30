Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину

В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала Украину 3 ракетами разных типов и 73 "Шахедами". Силы воздушной обороны уничтожили 1 ракету и 67 дронов.

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях ".

Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.

Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, — отметили в ПС. Поделиться

Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали районов российских городов Курск, Ейск, Орел:

баллистическую ракету "Искандер-М" — из оккупированного Крыма

управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области

противорадиолокационная ракета Х-31П — из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В Киеве на Оболони обнаружили обломки русского дрона

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Оболонском районе Киева возле одного из жилых домов были обнаружены обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.

В Оболонском районе возле одного из жилых домов обнаружили обломки вражеского БпЛА Все необходимые службы работают на месте, — заявил Кличко. Поделиться

При этом информации о пострадавших или повреждениях нет.