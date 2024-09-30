Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину
Read in English
Читати українською

В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала Украину 3 ракетами разных типов и 73 "Шахедами". Силы воздушной обороны уничтожили 1 ракету и 67 дронов.

Главные тезисы

  • 67 вражеских беспилотников “Шахед” и одна ракета сбиты силами воздушной обороны Украины в ходе атаки РФ.
  • Подразделения РЭБ и мобильные огневые группы успешно действовали в ходе противовоздушной обороны.
  • Детали нападения: ракета 'Искандер-М', управляемая ракета Х-59/69 и противорадиолокационная ракета Х-31П были запущены на украинские территории.
  • Воздушное нападение отражалось авиацией, зенитными ракетными войсками и силами обороны Украины.
  • Обломки русского беспилотного летательного аппарата обнаружены в Киеве, но пострадавших или повреждений не зафиксировано.

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях ".

Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.

Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, — отметили в ПС.

Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали районов российских городов Курск, Ейск, Орел:

  • баллистическую ракету "Искандер-М" — из оккупированного Крыма

  • управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области

  • противорадиолокационная ракета Х-31П — из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В Киеве на Оболони обнаружили обломки русского дрона

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Оболонском районе Киева возле одного из жилых домов были обнаружены обломки вражеского беспилотного летательного аппарата.

В Оболонском районе возле одного из жилых домов обнаружили обломки вражеского БпЛА Все необходимые службы работают на месте, — заявил Кличко.

При этом информации о пострадавших или повреждениях нет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Украину 27 сентября. Силы ПВО уничтожили 24 дрона
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину. ПВО сбила 2 ракеты и 69 дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?