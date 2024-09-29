Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 15 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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29 сентября Россия выпустила по Украине 22 ударных БпЛА типа Shahed. Наши защитники неба сбили 15 вражеских "шахедов".

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 15 вражеских беспилотников типа Shahed в результате атаки РФ на Украину 29 сентября.
  • Армия РФ нанесла более 10 ударов по городу Запорожье, используя авиабомбы и приводя к разрушениям жилых домов.
  • В результате атаки в Запорожье пострадали около 5 человек, одна женщина находится под завалами, двое раненых госпитализированы.
  • Массированная атака на Запорожье повлекла за собой изменение движения поездов на станциях и спасение женщины из-под завалов многоэтажки.
  • Российская армия совершила более 13 атак на территорию областного центра, что вызвало крупные разрушения и пострадавших.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий.

ПВО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью

29 сентября армия РФ атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушен ряд домов и около 5 раненых.

Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах, — рассказал председатель Запорожской ОВ Иван Федоров.

По последним данным, одна женщина находится под завалами и известно о шести раненых, двое из которых госпитализированы. Всего оккупанты применили по Запорожье более 10 авиабомб, разрушения зафиксированы в трех районах.

В трех районах Запорожья есть разрушение — Шевченковский, Коммунарский, Александровский. Сейчас известно об одном разрушенном многоэтажном доме и по меньшей мере 15 частных.

Также, по данным ОВА, из-за массированной атаки изменено движение поездов на станциях Запорожья.

После девяти часов из-под завалов в Запорожье спасли женщину, которую все это время искали.

Из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину. Ее доставили в больницу. Медики оказывают все необходимые пособия, — рассказал Федоров.

Что касается состояния шести пострадавших, то двое из шести мужчин, остальные женщины. В больнице двое — один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

По предварительной информации, россияне 13 раз уготовили (предварительно — КАБами) по территории областного центра.

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