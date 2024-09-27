Атака РФ на Украину 27 сентября. Силы ПВО уничтожили 24 дрона

Ночью и утром 27 сентября российские захватчики снова атаковали украинскую территорию ракетами и дронами. В этот раз под удар врага попали Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.
Главные тезисы
- Российские захватчики на этот раз использовали для воздушного нападения 3 ракеты и 32 дрона.
- Силы противовоздушной обороны Украины сбили большинство вражеских целей.
- Несмотря на это, есть жертвы среди гражданского населения в Одесской области.
Силы ПВО озвучили результаты своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью российские захватчики атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма двумя крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря.
Более того, враг выступил по Украине 32 ударных БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Приморско-Ахтарск — РФ).
Чтобы уничтожить все вражеские цели, к воздушному бою были привлечены:
зенитные ракетные войска,
мобильные огневые группы,
подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
27 сентября целями для российского террора стали Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.
Что известно о последствиях атаки РФ на Измаил
Под утро 27 сентября армия РФ запустила дроны в направлении Одесской области.
Согласно последним данным, в Измаиле погибли три человека и еще 11 гражданских пострадали.
По его словам, работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно.
В результате вражеской атаки также повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания, автомобили.
Вспыхнули несколько пожаров, однако их быстро потушили.
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