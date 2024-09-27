Атака РФ на Украину 27 сентября. Силы ПВО уничтожили 24 дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину 27 сентября. Силы ПВО уничтожили 24 дрона

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью и утром 27 сентября российские захватчики снова атаковали украинскую территорию ракетами и дронами. В этот раз под удар врага попали Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Главные тезисы

  • Российские захватчики на этот раз использовали для воздушного нападения 3 ракеты и 32 дрона.
  • Силы противовоздушной обороны Украины сбили большинство вражеских целей.
  • Несмотря на это, есть жертвы среди гражданского населения в Одесской области.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью российские захватчики атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма двумя крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря.

Более того, враг выступил по Украине 32 ударных БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Приморско-Ахтарск — РФ).

Чтобы уничтожить все вражеские цели, к воздушному бою были привлечены:

  • зенитные ракетные войска,

  • мобильные огневые группы,

  • подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локационно потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины, — сказано в сообщении.

27 сентября целями для российского террора стали Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о последствиях атаки РФ на Измаил

Под утро 27 сентября армия РФ запустила дроны в направлении Одесской области.

Согласно последним данным, в Измаиле погибли три человека и еще 11 гражданских пострадали.

К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок, — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

По его словам, работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно.

В результате вражеской атаки также повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания, автомобили.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Вспыхнули несколько пожаров, однако их быстро потушили.

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