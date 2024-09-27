По информации Генштаба, в течение суток украинские военные отразили 187 атак преступной армии РФ, больше всего в направлении Курахового и Покровска в Донецкой области.

Что известно о ситуации на фронте

На Харьковщине произошло три боеприкосновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанская.

В направлении Купянска шло 20 боев. Силы обороны отразили штурмовые действия врага неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

В направлении Лимана в Донецкой области враг атаковал 15 раз возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

В направлении Северска состоялось четыре боя в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

В направлении Краматорска Силы обороны отразили 10 штурмовых действий недалеко от Миньковки, Григоровки и Белой Горы.

В направлении Торецкая велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

В направлении Покровска отбиты 42 атаки. Наибольшая концентрация атак была у Селидового и Мариновки.

В направлении Курахового Силы оборонили остановили 36 атак противника вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки и не только.

Российские захватчики совершили пять наступательных действий возле Водяного, Екатериновки и Богоявления.

В Запорожской области произошло три боестолкновения. Украинские защитники отразили штурмы противника неподалеку от Роботиного.

На левобережье Днепра в Херсонской области оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонные рубежи наших подразделений.

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

личного состава — около 649 тыс. 170 (+1 тыс. 370) человек ликвидировано;

танков — 8 тыс 846 (+21) ед;

боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;

артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;

РСЗО — 1 тыс 199 ед.;

средства ПВО — 961 (+2) ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;

крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;

специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.