Силы обороны Украины ликвидировали 1370 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины ликвидировали 1370 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, в течение суток украинские военные отразили 187 атак преступной армии РФ, больше всего в направлении Курахового и Покровска в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины отразили 187 атак преступной армии РФ за сутки, уничтожив 1370 вражеских солдат.
  • Были зафиксированы бои на фронте в различных регионах, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
  • Обзор потерь противника включает уничтоженное вооружение, технику и персонал РФ, такие как танки, артиллерийское вооружение, авиатехника и другое.
  • Украинские защитники нанесли значительные потери вражеской армии, поражения были нанесены при сосредоточенных ударах по противнику.
  • Военные действия продолжаются на фронте, украинские войска успешно отражают атаки и проводят контрудары, защищая территорию страны.

Что известно о ситуации на фронте

На Харьковщине произошло три боеприкосновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанская.

В направлении Купянска шло 20 боев. Силы обороны отразили штурмовые действия врага неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

В направлении Лимана в Донецкой области враг атаковал 15 раз возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

В направлении Северска состоялось четыре боя в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

В направлении Краматорска Силы обороны отразили 10 штурмовых действий недалеко от Миньковки, Григоровки и Белой Горы.

В направлении Торецкая велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

В направлении Покровска отбиты 42 атаки. Наибольшая концентрация атак была у Селидового и Мариновки.

В направлении Курахового Силы оборонили остановили 36 атак противника вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки и не только.

Российские захватчики совершили пять наступательных действий возле Водяного, Екатериновки и Богоявления.

В Запорожской области произошло три боестолкновения. Украинские защитники отразили штурмы противника неподалеку от Роботиного.

На левобережье Днепра в Херсонской области оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонные рубежи наших подразделений.

Что известно об общих и текущих вражеских потерях

  • личного состава — около 649 тыс. 170 (+1 тыс. 370) человек ликвидировано;

  • танков — 8 тыс 846 (+21) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;

  • артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 199 ед.;

  • средства ПВО — 961 (+2) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, добавили в Генштабе.

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