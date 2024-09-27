По информации Генштаба, в течение суток украинские военные отразили 187 атак преступной армии РФ, больше всего в направлении Курахового и Покровска в Донецкой области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 187 атак преступной армии РФ за сутки, уничтожив 1370 вражеских солдат.
- Были зафиксированы бои на фронте в различных регионах, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
- Обзор потерь противника включает уничтоженное вооружение, технику и персонал РФ, такие как танки, артиллерийское вооружение, авиатехника и другое.
- Украинские защитники нанесли значительные потери вражеской армии, поражения были нанесены при сосредоточенных ударах по противнику.
- Военные действия продолжаются на фронте, украинские войска успешно отражают атаки и проводят контрудары, защищая территорию страны.
Что известно о ситуации на фронте
На Харьковщине произошло три боеприкосновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанская.
В направлении Купянска шло 20 боев. Силы обороны отразили штурмовые действия врага неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.
В направлении Лимана в Донецкой области враг атаковал 15 раз возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.
В направлении Северска состоялось четыре боя в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.
В направлении Краматорска Силы обороны отразили 10 штурмовых действий недалеко от Миньковки, Григоровки и Белой Горы.
В направлении Торецкая велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.
В направлении Покровска отбиты 42 атаки. Наибольшая концентрация атак была у Селидового и Мариновки.
В направлении Курахового Силы оборонили остановили 36 атак противника вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки и не только.
Российские захватчики совершили пять наступательных действий возле Водяного, Екатериновки и Богоявления.
В Запорожской области произошло три боестолкновения. Украинские защитники отразили штурмы противника неподалеку от Роботиного.
На левобережье Днепра в Херсонской области оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонные рубежи наших подразделений.
Что известно об общих и текущих вражеских потерях
личного состава — около 649 тыс. 170 (+1 тыс. 370) человек ликвидировано;
танков — 8 тыс 846 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;
артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;
РСЗО — 1 тыс 199 ед.;
средства ПВО — 961 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;
специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.
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