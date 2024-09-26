Между ВСУ и армией РФ произошло 106 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 106 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 26 сентября произошло 106 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной в Покровском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

  • Всего с начала суток 26 сентября произошло 106 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Самая напряженная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, где силы обороны Украины отражают атаки российских войск.
  • За сутки уничтожено значительное количество военной техники российских захватчиков, включая танки, боевые машины, артиллерию и другое вооружение.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Агрессор не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза, Бобиловка, Сидоровка, Свободная Слобода, Ободы, Бачевск, Старая Гута, Беловоды, Хотиевка, Леоновка и Возрожденское.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Атинскому, Биланам, Храповщине и Казачьему.

  • На Харьковском направлении произошло два боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска.

  • На Купянском направлении с начала суток велось 18 боев. Враг проводил наступательные действия возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются пять атак оккупантов.

  • На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Сейчас продолжаются три вражеских атаки. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Серебрянке, Надежде и Райгородку.

  • На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян вблизи Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

  • На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Миньковки, Григоровки и Белой Горы. Две атаки все еще продолжаются.

  • На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Три боеприкосновения завершены, четыре — продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБ возле Клебан-Быка и Петровки, а также запустила 14 НАРов по Дружбе.

  • На Покровском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово и Мариновка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск России и отразили 24 атаки, два боя — продолжаются. Потери врага в этом направлении уточняются.

  • На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Восемнадцать попыток продвинуться отбито, пять еще продолжаются.

  • На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. Четыре боя завершены, один — продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики избивали НАРами по Белогорью и Гуляйполю.

  • На Ореховском направлении произошло два боестолкновения. Враг проводил наступательное действие в районе Роботиного. Удачи не имел.

  • На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по Казацкому, применив 10 НАРов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8825 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 348 (+44) ед;

  • артиллерийских систем — 18 620 (+71) ед;

  • РСЗО — 1199 ед.;

  • средств ПВО — 959 (+7) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 946 (+67) ед;

  • крылатых ракет — 2599 (+4) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 353 (+105) ед;

  • специальной техники — 3190 (+22) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 18 атак на Покровском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 16 танков и более 60 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 16 танков и более 60 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?