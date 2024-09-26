Между ВСУ и армией РФ произошло 106 боестолкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 26 сентября произошло 106 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной в Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Всего с начала суток 26 сентября произошло 106 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Самая напряженная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, где силы обороны Украины отражают атаки российских войск.
- За сутки уничтожено значительное количество военной техники российских захватчиков, включая танки, боевые машины, артиллерию и другое вооружение.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Агрессор не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза, Бобиловка, Сидоровка, Свободная Слобода, Ободы, Бачевск, Старая Гута, Беловоды, Хотиевка, Леоновка и Возрожденское.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Атинскому, Биланам, Храповщине и Казачьему.
На Харьковском направлении произошло два боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска.
На Купянском направлении с начала суток велось 18 боев. Враг проводил наступательные действия возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются пять атак оккупантов.
На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Сейчас продолжаются три вражеских атаки. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Серебрянке, Надежде и Райгородку.
На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян вблизи Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.
На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Миньковки, Григоровки и Белой Горы. Две атаки все еще продолжаются.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Три боеприкосновения завершены, четыре — продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБ возле Клебан-Быка и Петровки, а также запустила 14 НАРов по Дружбе.
На Покровском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово и Мариновка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск России и отразили 24 атаки, два боя — продолжаются. Потери врага в этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Восемнадцать попыток продвинуться отбито, пять еще продолжаются.
На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. Четыре боя завершены, один — продолжается.
На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики избивали НАРами по Белогорью и Гуляйполю.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения. Враг проводил наступательное действие в районе Роботиного. Удачи не имел.
На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по Казацкому, применив 10 НАРов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8825 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 17 348 (+44) ед;
артиллерийских систем — 18 620 (+71) ед;
РСЗО — 1199 ед.;
средств ПВО — 959 (+7) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 946 (+67) ед;
крылатых ракет — 2599 (+4) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 353 (+105) ед;
специальной техники — 3190 (+22) ед.
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