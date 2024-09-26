Між ЗСУ та армією РФ відбулося 106 боєзіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби 26 вересня відбулося 106 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- З початку доби 26 вересня відбулося 106 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Українські захисники стримують натиск російських військ на різних напрямках.
- Російські загарбники продовжують штурмувати українські позиції, застосовуючи артилерію та авіацію по Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
- Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулося найбільше бойових дій.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 26.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Агресор не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Бачівськ, Біла Береза, Бобилівка, Сидорівка, Вільна Слобода, Ободи, Бачівськ, Стара Гута, Біловоди, Хотіївка, Леонівка та Відродженівське.
Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Атинському, Біланах, Храпівщині та Козачому.
На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 18 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. На цей час продовжуються п’ять атак окупантів.
На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Серебрянці, Надії та Райгородку.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Білогорівки, Спірного та Верхньокам’янського, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.
На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати наші позиції біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори. Дві атаки досі продовжуються.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Три боєзіткнення завершено, чотири — тривають. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Клебан-Бика та Петрівки, а також запустила 14 НАРів по Дружбі.
На Покровському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове та Маринівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 24 атаки, два бої — продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.
На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Вісімнадцять спроб просунутися відбито, п’ять — ще тривають.
На Времівському напрямку противник п’ять разів штурмував наші позиції біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Чотири бої завершено, один — досі триває.
На Гуляйпільському напрямку без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били НАРами по Білогір'ю та Гуляйполю.
На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення. Ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по Козацькому, застосувавши 10 НАРів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8825 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 17 348 (+44) од.;
артилерійських систем — 18 620 (+71) од.;
РСЗВ — 1199 од.;
засобів ППО — 959 (+7) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 946 (+67) од.;
крилатих ракет — 2599 (+4) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 353 (+105) од.;
спеціальної техніки — 3190 (+22) од.
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