ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 16 танків та понад 60 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 16 танків та понад 60 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 16 танків та понад 60 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 643 750 військових.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 16 танків та понад 60 артилерійських систем.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 643 750 військових.
  • Інформація про ситуацію на фронті включає 143 бойові зіткнення та докладний огляд подій на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
  • Ворог намагався прорвати оборонні рубежі українських сил оборони в районах різних населених пунктів, але ЗСУ успішно стримували ворожі атаки.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 800 (+16) од,

  • бойових броньованих машин — 17 292 (+40) од,

  • артилерійських систем — 18 475 (+61) од,

  • РСЗВ — 1 198 (+1) од,

  • засобів ППО — 952 (+3) од,

  • літаків –– 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 764 (+65) од,

  • крилатих ракет — 2 595 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 175 (+73) од,

  • спеціальної техніки — 3 155 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнень.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

  • За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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