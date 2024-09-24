ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 16 танків та понад 60 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 643 750 військових.
Головні тези:
- За останню добу ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 16 танків та понад 60 артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 643 750 військових.
- Інформація про ситуацію на фронті включає 143 бойові зіткнення та докладний огляд подій на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
- Ворог намагався прорвати оборонні рубежі українських сил оборони в районах різних населених пунктів, але ЗСУ успішно стримували ворожі атаки.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 800 (+16) од,
бойових броньованих машин — 17 292 (+40) од,
артилерійських систем — 18 475 (+61) од,
РСЗВ — 1 198 (+1) од,
засобів ППО — 952 (+3) од,
літаків –– 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 764 (+65) од,
крилатих ракет — 2 595 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 175 (+73) од,
спеціальної техніки — 3 155 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.
За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
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