ЗСУ прорвали нову ділянку фронту на кордоні з Курською областю РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ прорвали нову ділянку фронту на кордоні з Курською областю РФ — відео

ЗСУ прорвали нову ділянку фронту на кордоні з Курською областю РФ — відео
Джерело:  95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону під час операції на Курщині.

Головні тези:

  • ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині у Курській області.
  • 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ здійснила другий успішну операцію прориву.
  • Українські війська зупинили контрнаступ російських військ на Курщині.
  • На відео показано проходження через інженерні загородження та бої в прикордонній смузі.
  • Російські війська намагалися атакувати позиції ЗСУ, але спроби окупантів були зупинені.

ЗСУ здійснили ще один прорив кордону з Росією

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону, — повідомляють захисники.

Як зазначається, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

На відео можна побачити кадри із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.

Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура

Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив 18 вересня представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.

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