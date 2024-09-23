ЗСУ прорвали нову ділянку фронту на кордоні з Курською областю РФ — відео

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону під час операції на Курщині.

ЗСУ здійснили ще один прорив кордону з Росією

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону, — повідомляють захисники. Поширити

Як зазначається, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

На відео можна побачити кадри із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.

Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура

Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив 18 вересня представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.