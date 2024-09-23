ЗСУ прорвали нову ділянку фронту на кордоні з Курською областю РФ — відео

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону під час операції на Курщині.
Головні тези:
- ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині у Курській області.
- 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ здійснила другий успішну операцію прориву.
- Українські війська зупинили контрнаступ російських військ на Курщині.
- На відео показано проходження через інженерні загородження та бої в прикордонній смузі.
- Російські війська намагалися атакувати позиції ЗСУ, але спроби окупантів були зупинені.
ЗСУ здійснили ще один прорив кордону з Росією
Як зазначається, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.
На відео можна побачити кадри із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.
Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.
Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура
Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.
У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.
Про це повідомив 18 вересня представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.
Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.
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