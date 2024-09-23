ВСУ прорвали новый участок фронта на границе с Курской областью РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ прорвали новый участок фронта на границе с Курской областью РФ — видео

ВСУ прорвали новый участок фронта на границе с Курской областью РФ — видео
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Источник:  95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы во время операции на Курщине.

Главные тезисы

  • 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ прорвала участок российской границы на Курщине.
  • Операции прорыва границы с Россией становятся более успешными: это уже второй случай за период на территории Курской области РФ.
  • На видео представлены кадры проработки проходов в инженерных заграждениях и первые бои в пограничной полосе.
  • Контрнаступление РФ на Курщине остановлено, ситуация стабилизировалась и остается под контролем ВСУ.

ВСУ совершили еще один прорыв границы с Россией

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы, сообщают защитники.

Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.

На видео можно увидеть кадры с проработкой проходов в инженерных заграждениях, мероприятие десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Где именно удалось прорвать участок границы с РФ, бойцы не сообщили.

Контрнаступление РФ на Курщине остановлено

Силы обороны Украины приостановили наступление русских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем украинских сил.

В Курской области российские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки окупантов удалось остановить.

Об этом сообщил 18 сентября представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.

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