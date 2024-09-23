ВСУ прорвали новый участок фронта на границе с Курской областью РФ — видео

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы во время операции на Курщине.
Главные тезисы
- 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ прорвала участок российской границы на Курщине.
- Операции прорыва границы с Россией становятся более успешными: это уже второй случай за период на территории Курской области РФ.
- На видео представлены кадры проработки проходов в инженерных заграждениях и первые бои в пограничной полосе.
- Контрнаступление РФ на Курщине остановлено, ситуация стабилизировалась и остается под контролем ВСУ.
ВСУ совершили еще один прорыв границы с Россией
Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.
На видео можно увидеть кадры с проработкой проходов в инженерных заграждениях, мероприятие десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.
Где именно удалось прорвать участок границы с РФ, бойцы не сообщили.
Контрнаступление РФ на Курщине остановлено
Силы обороны Украины приостановили наступление русских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем украинских сил.
В Курской области российские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки окупантов удалось остановить.
Об этом сообщил 18 сентября представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.
Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.
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