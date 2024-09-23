ЗСУ відбили 18 атак на Покровському напрямку з початку доби

Від початку доби 23 вересня Сили оборони України вже відбили більшість атак російської армії. Окупаційні війська здійснили 89 штурмів. Більшість з них вже відбито без успіхів для ворога, декілька боїв тривали станом на 16:00.
Головні тези:
- Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини, а також завдала ударів по Курській області.
- З початку доби зафіксовано 89 російських штурмів на території України.
- Найбільша кількість атак відбулася на Покровському напрямку (18), Торецькому (13), Лиманському та Курахівському (по 12 боїв) напрямках.
- На більшості напрямків ЗСУ успішно відбивають атаки противника, зокрема на Покровському, Курахівському та Оріхівському.
- Станом на 16:00 тривали бої на кількох напрямках, включно з Лиманським, Торецьким та Курахівським, де ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ.
Актуальна ситуація на фронті 23 вересня
Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської області. Постраждало понад десять населених пунктів.
Загальна кількість російських штурмів на території України вже досягла 89 з початку доби. Актуальна ситуація на фронті згідно з даними Генштабу на 16:00 23 вересня:
На Харківському напрямку російська армія намагалась просунутись поблизу Липців. Зафіксовано одну спробу штурму, без успіху для окупаційних військ.
На Куп’янському напрямку ЗС РФ атакували позиції Сил оборони чотири рази. Бої велись біля Глушківки та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку з початку доби російська армія здійснила 12 наступальних дій. ЗСУ вже відбили половину штурмів, шість боїв тривають.
На Сіверському напрямку ЗС РФ атакували позиції Сил оборони поблизу Федорівки. Один штурм відбито.
На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять наступальних дій російської армії. Чотири з них вже відбито, триває одне боєзіткнення.
На Торецькому напрямку здійснено 13 атак, деякі з них відбувались за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. Станом на 16:00 тривало сім боїв.
На Покровському напрямку ЗСУ вже відбили 18 атак з початку доби. Російські війська хотіли просунутись в районах Воздвиженки, Гродівки, Орлівки, Маринівки, але були відкинуті.
На Курахівському напрямку зафіксовано 12 штурмів. Вісім боїв закінчились без успіху для ворога, чотири зіткнення тривали станом на 16:00.
На Времівському напрямку російська армія намагалась чотири рази просунутись. ЗСУ відбили атаки поблизу Вугледара та Павлівки. Один бій досі триває.
На Оріхівському напрямку зафіксовано один бій біля Новоандріївки. Просунення ворога не допущено.
На Придніпровському напрямку з початку доби відбулось два бойових зіткнення. Без успіхів для ворога.
Втрати армії РФ у війні проти України
Станом на 23 вересня Сили оборони знищили 643 750 російських загарбників. З них 1 330 ліквідованих військовослужбовців ЗС РФ за добу.
Сили оборони знищили стільки ворожої техніки:
танків — 8 784 (+16);
бойових броньованих машин — 17 252 (+30);
артилерійських систем — 18 414 (+81);
РСЗВ — 1 197 (+2);
засобів ППО — 949;
літаків — 369;
гелікоптерів — 328;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 699 (+71);
крилатих ракет — 2 595;
кораблів/катерів — 28;
підводних човнів — 1;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 102 (+79);
спеціальної техніки — 3 145 (+1).
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