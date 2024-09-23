ЗСУ відбили 18 атак на Покровському напрямку з початку доби

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської області. Постраждало понад десять населених пунктів.

Сьогодні російська авіація скинула три КАБи на територію Курської області рф. Били окупанти по Курщині також з РСЗВ та ствольної артилерії.

Загальна кількість російських штурмів на території України вже досягла 89 з початку доби. Актуальна ситуація на фронті згідно з даними Генштабу на 16:00 23 вересня:

На Торецькому напрямку здійснено 13 атак, деякі з них відбувались за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. Станом на 16:00 тривало сім боїв.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять наступальних дій російської армії. Чотири з них вже відбито, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ЗС РФ атакували позиції Сил оборони поблизу Федорівки. Один штурм відбито.

На Лиманському напрямку з початку доби російська армія здійснила 12 наступальних дій. ЗСУ вже відбили половину штурмів, шість боїв тривають.

На Куп’янському напрямку ЗС РФ атакували позиції Сил оборони чотири рази. Бої велись біля Глушківки та Стельмахівки.

На Харківському напрямку російська армія намагалась просунутись поблизу Липців. Зафіксовано одну спробу штурму, без успіху для окупаційних військ.

На Покровському напрямку ЗСУ вже відбили 18 атак з початку доби. Російські війська хотіли просунутись в районах Воздвиженки, Гродівки, Орлівки, Маринівки, але були відкинуті.

На Курахівському напрямку зафіксовано 12 штурмів. Вісім боїв закінчились без успіху для ворога, чотири зіткнення тривали станом на 16:00.

На Времівському напрямку російська армія намагалась чотири рази просунутись. ЗСУ відбили атаки поблизу Вугледара та Павлівки. Один бій досі триває.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один бій біля Новоандріївки. Просунення ворога не допущено.