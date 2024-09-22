ЗСУ знищили 1500 солдатів РФ, 22 танки та 63 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 642 420 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили 1500 солдатів РФ та велику кількість їхньої техніки, зокрема 22 танки та 63 артилерійські системи.
- Загальна кількість втрат російської армії в Україні становить 642 420 військових з початку вторгнення.
- Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень на різних напрямках, зокрема на Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
- Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового, де сили оборони зупинили 28 штурмових дій агресора.
- На Курахівському напрямку відбулось 25 атак, де окупанти спробували просунутися вперед у районі населеного пункту Георгіївка.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1500 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8768 (+22) од,
бойових броньованих машин — 17222 (+52) од,
артилерійських систем — 18333 (+63) од,
РСЗВ — 1195 (+2) од,
засоби ППО — 949 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15628 (+67),
крилаті ракети — 2595 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25023 (+57) од,
спеціальна техніка — 3144 (+19)
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.
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