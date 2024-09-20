ЗСУ входять у 20 найсильніших армій світу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ входять у 20 найсильніших армій світу

Військові ЗСУ
Джерело:  Global Firepower

Згідно із рейтингом, складеним аналітиками порталу Global Firepower, Збройні сили України входять до двадцятки найсильніших армій у світі. 

Головні тези:

  • ЗСУ займають 18-те місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower.
  • Основними факторами у визначенні місця в рейтингу стали чисельність, фінансування та географічні умови країни.
  • Україна перевершує такі країни як Польща, Тайвань, Північна Корея, Румунія за потужністю Збройних сил.
  • Висока ефективність ЗСУ підкреслюється великою кількістю військовослужбовців та резервістів, а також високим рівнем оснащеності військ.

Що відомо про місце ЗСУ у рейтингу найсильніших армій світу

Зазначається, що у новому рейтингу його автори враховували більше 60 різних параметрів, серед яких чисельність збройних сил, рівень фінансування армії, географічні умови розташування країн.

В оновленому рейтингу Збройні сили України займають 18 позицію, тоді як торік займали 15-ту.

На 16-му місті знаходиться Австралія, за нею йде Ізраїль, а за Україною — Німеччина та Іспанія.

Збройні сили України увійшли до 20 найсильніших армій світу
Військовий ЗСУ

Україна також за потужністю Збройних сил випереджає Польщу, Тайвань, Північну Корею, Румунію.

Аналітики зазначають, що сильними сторонами ЗСУ є велика чисельність військових та резервістів. Підкреслюється високий рівень оснащенності наземною військовою технікою, авіацією та ППО.

Вразливим місцем аналітики називають відсутність ВМФ та обмежена протяжність кордонів, а також відсутність власних запасів нафти.

Що відомо про 20 країн з найсильнішими арміями у світі

До 20 країн з найсильнішими арміями входять:

  1. США

  2. Росія

  3. Китай

  4. Індія

  5. Південна Корея

  6. Велика Британія

  7. Японія

  8. Туреччина

  9. Пакистан 

  10. Італія

  11. Франція

  12. Бразилія

  13. Індонезія

  14. Іран

  15. Єгипет

  16. Австралія

  17. Ізраїль

  18. Україна

  19. Німеччина

  20. Іспанія

Високі місця лідерам цього рейтингу забезпечують в першу чергу великі військові витрати, велика кількість чинних військових та резервістів у запасі, велика кількість військової техніки, потужний флот, багаті запаси природних ресурсів, а в деяких випадках ще й наявність ядерної зброї. 

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