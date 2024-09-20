Згідно із рейтингом, складеним аналітиками порталу Global Firepower, Збройні сили України входять до двадцятки найсильніших армій у світі.
Головні тези:
- ЗСУ займають 18-те місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower.
- Основними факторами у визначенні місця в рейтингу стали чисельність, фінансування та географічні умови країни.
- Україна перевершує такі країни як Польща, Тайвань, Північна Корея, Румунія за потужністю Збройних сил.
- Висока ефективність ЗСУ підкреслюється великою кількістю військовослужбовців та резервістів, а також високим рівнем оснащеності військ.
Що відомо про місце ЗСУ у рейтингу найсильніших армій світу
Зазначається, що у новому рейтингу його автори враховували більше 60 різних параметрів, серед яких чисельність збройних сил, рівень фінансування армії, географічні умови розташування країн.
В оновленому рейтингу Збройні сили України займають 18 позицію, тоді як торік займали 15-ту.
На 16-му місті знаходиться Австралія, за нею йде Ізраїль, а за Україною — Німеччина та Іспанія.
Україна також за потужністю Збройних сил випереджає Польщу, Тайвань, Північну Корею, Румунію.
Аналітики зазначають, що сильними сторонами ЗСУ є велика чисельність військових та резервістів. Підкреслюється високий рівень оснащенності наземною військовою технікою, авіацією та ППО.
Вразливим місцем аналітики називають відсутність ВМФ та обмежена протяжність кордонів, а також відсутність власних запасів нафти.
Що відомо про 20 країн з найсильнішими арміями у світі
До 20 країн з найсильнішими арміями входять:
США
Росія
Китай
Індія
Південна Корея
Велика Британія
Японія
Туреччина
Пакистан
Італія
Франція
Бразилія
Індонезія
Іран
Єгипет
Австралія
Ізраїль
Україна
Німеччина
Іспанія
Високі місця лідерам цього рейтингу забезпечують в першу чергу великі військові витрати, велика кількість чинних військових та резервістів у запасі, велика кількість військової техніки, потужний флот, багаті запаси природних ресурсів, а в деяких випадках ще й наявність ядерної зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-