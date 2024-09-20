Згідно із рейтингом, складеним аналітиками порталу Global Firepower, Збройні сили України входять до двадцятки найсильніших армій у світі.

Що відомо про місце ЗСУ у рейтингу найсильніших армій світу

Зазначається, що у новому рейтингу його автори враховували більше 60 різних параметрів, серед яких чисельність збройних сил, рівень фінансування армії, географічні умови розташування країн.

В оновленому рейтингу Збройні сили України займають 18 позицію, тоді як торік займали 15-ту.

На 16-му місті знаходиться Австралія, за нею йде Ізраїль, а за Україною — Німеччина та Іспанія.

Військовий ЗСУ

Україна також за потужністю Збройних сил випереджає Польщу, Тайвань, Північну Корею, Румунію.

Аналітики зазначають, що сильними сторонами ЗСУ є велика чисельність військових та резервістів. Підкреслюється високий рівень оснащенності наземною військовою технікою, авіацією та ППО.

Вразливим місцем аналітики називають відсутність ВМФ та обмежена протяжність кордонів, а також відсутність власних запасів нафти.

Що відомо про 20 країн з найсильнішими арміями у світі

До 20 країн з найсильнішими арміями входять:

США Росія Китай Індія Південна Корея Велика Британія Японія Туреччина Пакистан Італія Франція Бразилія Індонезія Іран Єгипет Австралія Ізраїль Україна Німеччина Іспанія