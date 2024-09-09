Зроблено в Україні. До ЗСУ постачатимуть нові ручні гранати
Категорія
Україна
Дата публікації

Зроблено в Україні. До ЗСУ постачатимуть нові ручні гранати

Міноборони України
Граната
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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату ― аналог радянської Ф-1.

Головні тези:

  • Міністерство оборони України впроваджує в ЗСУ нові осколкові гранати вітчизняного виробництва, що відповідають сучасним стандартам засобів ближнього бою.
  • Українці демонструють власну силу та відповідають агресору з використанням нових технологій та зброї власного виробництва.
  • Успішне впровадження української зброї є доказом високих технологічних можливостей та військового потенціалу України.

ЗСУ отримали гранати українського виробництва

Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також повідомляється, що Міністерство оборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

Україна провела випробовування першої балістичної ракети

Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив про успішне випробування української балістичної ракети.

Було випробування позитивне першої української балістичної ракети.

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».

Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.

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