Зроблено в Україні. До ЗСУ постачатимуть нові ручні гранати

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату ― аналог радянської Ф-1.
Головні тези:
- Міністерство оборони України впроваджує в ЗСУ нові осколкові гранати вітчизняного виробництва, що відповідають сучасним стандартам засобів ближнього бою.
- Українці демонструють власну силу та відповідають агресору з використанням нових технологій та зброї власного виробництва.
- Успішне впровадження української зброї є доказом високих технологічних можливостей та військового потенціалу України.
ЗСУ отримали гранати українського виробництва
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Зазначається, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.
Також повідомляється, що Міністерство оборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.
Україна провела випробовування першої балістичної ракети
Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив про успішне випробування української балістичної ракети.
Було випробування позитивне першої української балістичної ракети.
24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-