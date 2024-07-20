За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в Україні вже власні розробки далекобійних балістичних ракет.
Головні тези:
- Україна розвиває власні далекобійні балістичні ракети, що замінять застарілий комплекс 'Точка-У'.
- Основна увага українських розробників спрямовується на виробництво багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.
- Власні успішні кейси виробництва сучасної зброї, наприклад, протикорабельна ракета “Нептун”, свідчать про потенціал України у цій галузі.
- Інвестування у виробництво балістичних ракет підвищить обороноздатність країни та демонструватиме її потенціал світовим партнерам.
- Впровадження нових технологій та модернізація військової техніки сприятиме забезпеченню безпеки та захисту національних інтересів.
Що відомо про далекобійні балістичні ракети українського виробництва
Мусієнко зазначив, що оперативно-тактичний комплекс "Точка-У", який залишається на озброєнні України, вже технічно та морально застарів навіть після кількох рівнів модернізації.
Аналітик підкреслив, що наразі Україна має зосередити ресурси та технічні можливості для виробництва багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.
Мусієнко нагадав, що Міноборони замовило цей комплекс ще у 2022 році.
Ракета, що використовується на "Сапсані" має дальність польоту до 500 кілометрів. До того ракета до "Сапсана" є сучаснішою та складнішою для перехоплення.
У виробництво "Сапсана" потрібно інвестувати, щоб виробляти бодай певну кількість цих комплексів.
Що відомо про вдалі розробки Україною далекобійних ракет
Україна вже має успішний кейс щодо виробництва власної сучасної зброї. Наприклад, протикорабельної ракети "Нептун", яка була вдосконалена та модернізована.
Мусієнко підкреслив, що у новій версії цієї ракети була збільшена дальність польоту.
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