За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в Україні вже власні розробки далекобійних балістичних ракет.

Що відомо про далекобійні балістичні ракети українського виробництва

Мусієнко зазначив, що оперативно-тактичний комплекс "Точка-У", який залишається на озброєнні України, вже технічно та морально застарів навіть після кількох рівнів модернізації.

Аналітик підкреслив, що наразі Україна має зосередити ресурси та технічні можливості для виробництва багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.

ОТРК “Сапсан”

Мусієнко нагадав, що Міноборони замовило цей комплекс ще у 2022 році.

Ракета, що використовується на "Сапсані" має дальність польоту до 500 кілометрів. До того ракета до "Сапсана" є сучаснішою та складнішою для перехоплення.

Сподіваюсь, ми побачимо ці ракети. На сьогодні вся інформація про долю саме цього компонента ракетної програми не розголошується. Тільки відомо що над цим проєктом працюють, - зазначив аналітик. Поширити

У виробництво "Сапсана" потрібно інвестувати, щоб виробляти бодай певну кількість цих комплексів.

Це була гарна демонстрація західним партнерам і Росії спроможностей України. Наші союзники могли б взаємодіяти з нашою країною щодо спільного виробництва цієї зброї. Зрештою Україна могла б виробляти ці ракети навіть на потреби ЄС, - додав Мусієнко. Поширити

Що відомо про вдалі розробки Україною далекобійних ракет

Україна вже має успішний кейс щодо виробництва власної сучасної зброї. Наприклад, протикорабельної ракети "Нептун", яка була вдосконалена та модернізована.

Мусієнко підкреслив, що у новій версії цієї ракети була збільшена дальність польоту.