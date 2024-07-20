По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в Украине уже собственные разработки дальнобойных баллистических ракет.

Что известно о дальнобойных баллистических ракетах украинского производства.

Мусиенко отметил, что оперативно-тактический комплекс "Точка-У", остающийся на вооружении Украины, уже технически и морально устарел даже после нескольких уровней модернизации.

Аналитик подчеркнул, что Украина должна сосредоточить ресурсы и технические возможности для производства многофункционального ракетного комплекса "Сапсан".

ОТРК "Сапсон"

Мусиенко напомнил, что Минобороны заказало этот комплекс еще в 2022 году.

Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 километров. К тому же ракета до "Сапсана" более современная и сложная для перехвата.

Надеюсь, мы увидим эти ракеты. На сегодняшний день вся информация о судьбе именно этого компонента ракетной программы не разглашается. Только известно, что над этим проектом работают, - отметил аналитик. Поделиться

В производство "Сапсана" нужно инвестировать, чтобы производить определенное количество этих комплексов.

Это была хорошая демонстрация западным партнерам и России возможностей Украины. Наши союзники могли бы взаимодействовать с нашей страной по совместному производству этого оружия. В конце концов, Украина могла бы производить эти ракеты даже на нужды ЕС, - добавил Мусиенко. Поделиться

Что известно об удачных разработках Украиной дальнобойных ракет

У Украины уже есть успешный кейс по производству собственного современного оружия. Например, противокорабельная ракета "Нептун", которая была усовершенствована и модернизирована.

Мусиенко подчеркнул, что в новой версии этой ракеты была увеличена дальность полета.