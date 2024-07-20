По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в Украине уже собственные разработки дальнобойных баллистических ракет.
Главные тезисы
- Украина развивает собственные дальнобойные баллистические ракеты, например, комплекс “Сапсан”, заменяя устаревший “Точка-У”.
- Инвестирование в производство баллистических ракет повысит обороноспособность страны и продемонстрирует ее потенциал мировым партнерам.
- Противокорабельная ракета “Нептун” - успешный кейс украинских разработчиков, свидетельствующий о потенциале в области современного оружия.
- Оперативно-тактический комплекс 'Точка-У' технически устарел, поэтому Украине важно сосредоточить ресурсы на создание нового многофункционального комплекса 'Сапсан'.
- Модернизация военной техники и внедрение новых технологий способствуют обеспечению безопасности и защите национальных интересов.
Что известно о дальнобойных баллистических ракетах украинского производства.
Мусиенко отметил, что оперативно-тактический комплекс "Точка-У", остающийся на вооружении Украины, уже технически и морально устарел даже после нескольких уровней модернизации.
Аналитик подчеркнул, что Украина должна сосредоточить ресурсы и технические возможности для производства многофункционального ракетного комплекса "Сапсан".
Мусиенко напомнил, что Минобороны заказало этот комплекс еще в 2022 году.
Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 километров. К тому же ракета до "Сапсана" более современная и сложная для перехвата.
В производство "Сапсана" нужно инвестировать, чтобы производить определенное количество этих комплексов.
Что известно об удачных разработках Украиной дальнобойных ракет
У Украины уже есть успешный кейс по производству собственного современного оружия. Например, противокорабельная ракета "Нептун", которая была усовершенствована и модернизирована.
Мусиенко подчеркнул, что в новой версии этой ракеты была увеличена дальность полета.
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