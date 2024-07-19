В Одесской области впервые сбили баллистическую ракету "Искандер"

Силы обороны Украины сбили российскую баллистическую ракету "Искандер" на небе над Одесской областью.
Главные тезисы
- Успешная оборона и защита страны от российской агрессии подтверждена фактом сбивания ракеты.
- Ракеты "Искандер" ранее атаковали портовую инфраструктуру Украины, однако теперь одна из них была успешно сбита.
- Героический подвиг украинских десантников в борьбе с вражескими беспилотниками подчеркивает готовность к обороне страны.
Предыдущие ракеты "Искандер" били по портовой инфраструктуре Украины
Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По словам Плетенчука, несколько предыдущих ракет окупантов избивали по портовой инфраструктуре Украины.
Информацию о сбитии ракеты "Искандер" подтвердили в воздушном командовании "Юг".
Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA — видео
Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.
Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, которую экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" успешно "приземлил" в Донецкой области.
"Стрела-10" — зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) визуальной видимости.
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