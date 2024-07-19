В Одесской области впервые сбили баллистическую ракету "Искандер"
Категория
Украина
Дата публикации

В Одесской области впервые сбили баллистическую ракету "Искандер"

Силы ПВО
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Источник:  online.ua

Силы обороны Украины сбили российскую баллистическую ракету "Искандер" на небе над Одесской областью.

Главные тезисы

  • Успешная оборона и защита страны от российской агрессии подтверждена фактом сбивания ракеты.
  • Ракеты "Искандер" ранее атаковали портовую инфраструктуру Украины, однако теперь одна из них была успешно сбита.
  • Героический подвиг украинских десантников в борьбе с вражескими беспилотниками подчеркивает готовность к обороне страны.

Предыдущие ракеты "Искандер" били по портовой инфраструктуре Украины

Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", вчера атаковавшая Одесскую область, была сбита. Знаковое событие.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС

По словам Плетенчука, несколько предыдущих ракет окупантов избивали по портовой инфраструктуре Украины.

Информацию о сбитии ракеты "Искандер" подтвердили в воздушном командовании "Юг".

Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма, говорится в сообщении.

Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA — видео

Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.

Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, которую экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" успешно "приземлил" в Донецкой области.

Защитники неба постоянно в дежурстве. Их глаза прикованы к небу, слух постоянно напряжен, они понимают всю ответственность, которую взяли на себя, ведь от их бдительности зависит не только жизнь собратьев, но и мирных жителей, говорится в подписи к видео.

"Стрела-10" — зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) визуальной видимости.

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