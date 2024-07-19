В Одесской области впервые сбили баллистическую ракету "Искандер"

Защитники неба постоянно в дежурстве. Их глаза прикованы к небу, слух постоянно напряжен, они понимают всю ответственность, которую взяли на себя, ведь от их бдительности зависит не только жизнь собратьев, но и мирных жителей, говорится в подписи к видео.